Навесні українці страждають від дефіциту цих вітамінів: як їх отримати

Навесні українці ожуть відчувати потребу у поновленні своїх сил та енергії. Для того, щоб підготувати організм, важливо звернути увагу на своє здоров'я та харчовий раціон, адже деякі вітаміни та мікроелементи можуть бути в дефіциті.

Про те, які вітаміни та мікроелементи нам потрібні після зимового періоду та що краще додати до свого меню розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер, яка дає важливі поради в Instagram .

Вітаміни, які можуть бути в дефіциті

Вітамін D

Взимку, коли сонце рідко світить, наш організм може не отримувати достатню кількість вітаміну D, який необхідний для здоров'я кісток та імунної системи. Дослідження показали, що дефіцит вітаміну D може бути пов'язаний з ризиком розвитку різних захворювань, таких як остеопороз, депресія та інфекційні захворювання.

Щоб поповнити запаси вітаміну D, необхідно проводити більше часу на свіжому повітрі та включати до свого меню продукти, які містять його найбільше: жирна риба (лосось, сардина), яйця, молочні продукти та продукти, які збагачені вітаміном D, наприклад, певні сорти хліба.

Вітамін С

Вітамін С - важливий антиоксидант, який допомагає захищати організм від шкідливих впливів вільних радикалів. Він покращує засвоєння кальцію і заліза, також сприяє нормальному метаболізму, що дає енергію, і зменшує ознаки втоми.

Найбільше вітаміну С міститься у: болгарському перці, шпинаті, цитрусових фруктах (апельсини, лимони, грейпфрути), ківі, полуниці, броколі, помідорах та інші овочах та фруктах.

Яких мікроелементів ми потребуємо

Цинк

Він необхідний для підтримки імунної системи, здоров'я шкіри, нігтів і волосся. Дослідження показують, що брак цинку може призводити до погіршення зовнішнього стану шкіри, а також до зменшення продукування статевих гормонів.

Щоб поповнити запаси цинку, можна включати до свого меню продукти, які містять його найбільше: м'ясо (особливо яловичина), морепродукти (устриці, креветки, міді), насіння та горіхи.

Селен

Селен необхідний для підтримки імунної системи та здоров'я щитоподібної залози. Недостатня кількість селену може провокувати зниження працездатності, загальну втому та підвищити загрозу захворювань щитоподібної залози.

Найбільше селену міститься у таких продуктах: яйця, бразильські горіхи, морепродукти (тунець, лосось, креветки), гречані крупи та інші зернові культури.

Магній

Магній необхідний для підтримки здоров'я нервової системи, серця та кісток. Дефіцит магнію може призводити до зниження енергії, дратівливості, тривожності, порушень сну та збільшення ризику захворювання на депресію.

Щоб поповнити запаси магнію, можна включати до свого раціону продукти, які містять його найбільше: горіхи (арахіс, мигдаль), бобові (квасоля, сочевиця), насіння (гарбузове, соняшникове).

Лікарка наголошує, що після зимового періоду особливо важливо звернути увагу на свій раціон та оцінити, наскільки збалансованим та поживним є ваше харчування. У разі сумнівів, щодо стану свого здоров'я варто звернутись до медиків та пройти додаткове діагностування.