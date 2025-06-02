"Відчуття, що я на зоні": акторка відверто розповіла, як працювала в теплиці після виїзду з України

Чому Вишнева поїхала за кордон і як вона там жила

На початку повномасштабної війни Катерина, яка з родиною живе поруч з аеропортом, виїхала в село, адже біля "Жулян" було дуже гучно. Але потім почало "прилітати" і туди, тому акторка вирішила вивезти доньку за кордон.

"Ми виїхали в Литву не знаючи мови, а там англійська не котується. Там дуже класна є штука, що вони вивчають спочатку литовську, потім всі інші. І без мови я не могла викладати акторську (майстерність), в Україні я викладаю. Я не могла займатися своєю професією і влаштувалась чорноробочою в теплицю, на таку велику промислову теплицю квітів", - пояснила Вишнева.

"До квітів нас допускали тільки в момент конвеєра. Йде великий конвеєр з добривом, з землею, з ґрунтом, хімікатами - і ти у великій теплиці, де зверху скрапують хімічні добрива, ти в бруді, в холоді, мокра... І ти три місяці працюєш", - додала вона.

За словами Катерини, разом з нею працювали жінки, які дозволяли собі влаштовувати "дідівщину". І це було непросто.

"Бо це жінки, які мають 9-10 класів освіти і вони працюють три місяці на рік, а далі живуть на допомогу. Вони литовки, але невеликого інтелекту, невеликого соціального якогось статусу. Їх бісило, що, наприклад, я не палю", - пригадала акторка.

Відома акторка розповіла, як жила за кордоном (скріншот)

Там у неї питали, чому вона не палить або ж чому вона прийшла на роботу в білих кросівках. Насправді ж вона дійсно була у білому взутті, але просто через те, що в неї не було іншого.

"В мене було відчуття, що я на зоні, і там така "дідівщинка" була. Але три місяці я працювала в теплиці, тому що життя - воно таке цікаве", - зізналася акторка.

Втім, Катерина зазначила, що з таким відношенням вона зіштовхнулася лише на роботі. Інші ж люди були чуйними та завжди в усьому допомагали. Говорячи про це вона ледь стримувала сльози.

"Дуже тепле ставлення. Коли розуміли, що ти з України, тобі посміхались, виказували слова підтримки, дуже любили мою доньку. Вони усілякі їй подаруночки, квіти, смаколики. Навіть незнайомі люди в супермаркеті могли щось купити", - розповіла Катерина.

"Нам пощастило з людьми, в яких ми жили. Дуже довго не могла знайти слова, як пояснити, що я в цих людей живу, але вони мені абсолютно незнайомі. І я шукала термін і я кажу: "Ну хазяїн наш". Хазяїн в сенсі хазяїн будинку", - додала вона.

Втім, акторка повернулася до Україну. Її чоловік-актор залишався тут, а донька сильно сумувала без тата. І сама Катерина не могла звикнути до життя в іншій країні.