Бражко підігрів чутки про роман із Квітковою однією фразою під її відео
23-річний футболіст Володимир Бражко залишив неоднозначний коментар під романтичним відео Даші Квіткової, і фанати знову заговорили про їхній роман.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в TikTok Квіткової.
Річ у тім, що блогерка виклала цікавий ролик у своєму акаунті. На відео вона з'їдає 12 виноградин у Новорічну ніч під столом і загадує бажання. Потім на наступному кадрі зображена щаслива Даша в обіймах чоловіка.
Судячи з усього блогерка повторила давній іспанський звичай - 12 виноградин. Його запровадили 1909 року, щоб врятувати врожай винограду. Однак зараз багато хто їсть 12 виноградин під бій курантів, щоб привернути кохання, удачу і добробут.
Даша Квіткова (скриншот відео)
Як відреагував Володимир Бражко
Багато користувачів тут же почали коментувати ролик, серед них був і футболіст Володимир Бражко, з яким, судячи з усього, у Квіткової стосунки.
"Виходить, це все виноград", - прокоментував він.
Квіткова зі свого боку залишила в коментарі смайлики з виноградом.
Бражко підігрів чутки про роман із Квітковою (скриншот)
Інші користувачі також стали коментувати відео:
- "Я теж їла на Новий рік виноград, де мій футболіст ходить"
- "Радію як за себе"
- "Іспанські традиції - краще, ніж пити попіл із шампанським"
- "Щиро радію за тебе, Дашуля. Нехай це буде справжнє кохання".
Нагадаємо, Квіткова - переможниця "Холостяка-9". Після проєкту вона вийшла заміж за головного героя - Микиту Добриніна. Пара прожила в шлюбі 2,5 роки, у них народився син Лев, але влітку 2023 року вони розлучилися.
Довгий час про особисте життя блогерки не було нічого відомо. Але в травні 2022 року стало відомо, що у Квіткової роман із 23-річним футболістом "Динамо" Володимиром Бражком. Першим про стосунки Даші та Володимира заговорив інсайдер у коментарі для "РБК-Україна".
Пара досі обмінюється багатозначними stories і коментарями, але офіційно стосунків не підтверджувала.
Квіткова засвітила бойфренда в сторіс (скриншот)
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