"Ощущение, что я на зоне": актриса откровенно рассказала, как работала в теплице после выезда из Украины

Почему Вишневая уехала за границу и как она там жила

В начале полномасштабной войны Екатерина, которая с семьей живет рядом с аэропортом, выехала в село, ведь возле "Жулян" было очень шумно. Но потом начало "прилетать" и туда, поэтому актриса решила вывезти дочь за границу.

"Мы выехали в Литву не зная языка, а там английский не котируется. Там очень классная есть штука, что они изучают сначала литовский, потом все остальные. И без языка я не могла преподавать актерское (мастерство), в Украине я преподаю. Я не могла заниматься своей профессией и устроилась чернорабочей в теплицу, на такую большую промышленную теплицу цветов", - пояснила Вишневая.

"К цветам нас допускали только в момент конвейера. Идет большой конвейер с удобрением, с землей, с грунтом, химикатами - и ты в большой теплице, где сверху капают химические удобрения, ты в грязи, в холоде, мокрая... И ты три месяца работаешь", - добавила она.

По словам Екатерины, вместе с ней работали женщины, которые позволяли себе устраивать "дедовщину". И это было непросто.

"Потому что это женщины, которые имеют 9-10 классов образования и они работают три месяца в году, а дальше живут на пособие. Они литовки, но небольшого интеллекта, небольшого социального какого-то статуса. Их бесило, что, например, я не курю", - вспомнила актриса.

Известная актриса рассказала, как жила за границей (скриншот)

Там у нее спрашивали, почему она не курит или же почему она пришла на работу в белых кроссовках. На самом же деле она действительно была в белой обуви, но просто потому, что у нее не было другой.

"У меня было ощущение, что я на зоне, и там такая "дедовщинка" была. Но три месяца я работала в теплице, потому что жизнь - она такая интересная", - призналась актриса.

Впрочем, Екатерина отметила, что с таким отношением она столкнулась только на работе. Другие же люди были отзывчивыми и всегда во всем помогали. Говоря об этом она едва сдерживала слезы.

"Очень теплое отношение. Когда понимали, что ты из Украины, тебе улыбались, выражали слова поддержки, очень любили мою дочь. Они всякие ей подарочки, цветы, вкусности. Даже незнакомые люди в супермаркете могли что-то купить", - рассказала Екатерина.

"Нам повезло с людьми, у которых мы жили. Очень долго не могла найти слова, как объяснить, что я у этих людей живу, но они мне совершенно незнакомы. И я искала термин и я говорю: "Ну хозяин наш". Хозяин в смысле хозяин дома", - добавила она.

Впрочем, актриса вернулась в Украину. Ее муж-актер оставался здесь, а дочь сильно скучала без папы. И сама Екатерина не могла привыкнуть к жизни в другой стране.