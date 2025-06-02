Ілона Гвоздьова пояснила, чому подала на розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу
Українська хореографка Ілона Гвоздьова вперше прокоментувала своє непросте рішення подати на розлучення з чоловіком - бізнесменом Іваном Хом’ячуком, з яким вона у шлюбі вже десять років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар зірки для проєкту "Ранок у Великому місті".
Знаменитість зізналася, що подібний крок не був спонтанним. Постійна втома, хронічний стрес і напруга в родині поступово підточували стосунки.
Водночас Ілона підкреслила: крапку вона ще не поставила. Офіційно подружжя не розлучене, а свою заяву танцівниця поки не відкликала.
Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Я вам можу сказати одне - каблучка досі на руці, моє серце зайнято, а все інше ми залишимо поза кадром. Я подавала на розлучення. І не раз. Причин багато. В плані того, що стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх", - поділилася артистка.
За словами Гвоздьової, вона не прагнула робити своє особисте життя темою для обговорень.
Ба більше, новину про її рішення могли "злити" в публічний простір ті, хто має до неї особисту неприязнь.
Нагадаємо, що офіційно позов про розірвання шлюбу було подано ще 19 березня. Засідання у справі заплановане на 4 липня в Києво-Святошинському районному суді.
Цікаво, що це не перша спроба Гвоздьової вийти з цих стосунків - ще в серпні 2017 року вона вже зверталася до суду з аналогічною заявою, однак тоді справа так і не дійшла до розгляду.
Ілона та Іван разом понад 15 років, з яких десять - у шлюбі. За цей час пара стала батьками двох дітей - донечки Валерії та сина Домініка.
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