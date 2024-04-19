Видалить навіть сильний бруд: у мережі показали лайфхак ефективного миття духовки
Якщо духовкою користуватися постійно, то доведеться її регулярно мити. Щоб відмити духовку всередині так, щоб дверцята і скло блищали, допоможе простий спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням TikTok-сторінку лафхаків "7приготування7".
Деталі лайфхаку
У залізній каструлі потрібно з'єднати 3 столових ложки соди та залити все окропом до утворення однорідної кашки.
Потім треба влити 2 столових ложки оцту й вичавити сік половини лимона. Каструлю поставте в духовку на 20-30 хвилин за 100°C.
Для кращого ефекту на забруднення треба насипати суміш соди та оцту й потерти.
@7cooking7 Чистимо духовку содою та оцетом! Ніби вийшло не погано, треба добре попрацювати щіткою зате без хіміі Можливо ви знаєте кращі способи чистки? #чистакухня #духовка #чистадуховка #хіміядлядому #лайфхак #лайфхакидлядома #лайфхаки #лайфхакидляжизни #кухня #прибирання #прибиранняподому #прибираннякухні #прибираннянакухні #прибираннявкайф #сода #оцет #миємодуховку #миємокухню #чистота #чистотаипорядок #чистотавдоме #уборкакухни I'm Good (Blue) - Cupido
Лимон для чищення жиру та нагару
Свіжі забруднення можна легко вимити за допомогою лимонного соку. Потрібно обробити плями лимонним соком, розчиненим у воді та дати постояти 40-60 хвилин.
Значний, застарілий наліт на стінках духовки та деках краще видаляти лимонною кислотою. Розчиніть один пакет лимонної кислоти у пів літра води, налийте в деку або в будь-який жаростійкий посуд.
Далі поставте в розігріту духову шафу на 30-40 хвилин. Коли духовка трохи охолоне, добре вимийте її. Якщо плями залишилися, протріть їх свіжим лимоном.
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