Що поставити в духовку, щоб не підгорав низ випічки: надійні способи
Часта проблема у власників газових плит, це коли у страви виходить рум'яний верх і чорний горілий. Однак, є спосіб, який допоможе зробити нагрів в плиті більш рівномірним.
Про це пише SantePlus.
Що зробити, щоб не підгоріло дно страви
Конструкція деяких газових печей є причиною того, що випічка майже завжди виходить з почорнілим дном. Проблема може полягати в поганому розподілі тепла в духовці.
Миска з водою
Щоб приготувати тістечка, печиво або пироги, просто поставте під деко велику миску, наповнену водою. Воду потрібно буде замінити, якщо вона почне кипіти, оскільки її метою є поглинання надлишку тепла. Таким чином, випічка буде рівномірно нагріватися з обох сторін.
Цегла
Цегла в газовій духовці - не дуже елегантний, але надзвичайно ефективний спосіб домогтися рівномірного нагріву. Страва більше не буде пригорати, якщо покласти на дно духовки дві вогнетривкі цеглини.
Сіль
Цей трюк полягає в тому, щоб вставити на найнижчий рівень духовки деко та посипати його дуже товстим шаром солі. Вона може стояти в духовці скільки завгодно та зробить вашу випічку ще більш апетитною.
Алюмінієва фольга
Коли ви хочете приготувати страву або закуску в духовці, то щоб вона не пригоріла, необхідно лише накрити зверху вміст алюмінієвою фольгою.
Два дека
Ще один спосіб врятувати низ випічки - випікати їжу в двох деках. Просто поставте під деко з випічкою другий порожнє деко. Воно візьме на себе зайвий жар.
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