5 речей, які категорично не можна класти у духовку: можуть виникнути неприємності

Готувати в духовці люблять всі - страви в ній виходять не тільки смачними, але і корисними. Однак, варто знати, що не всі матеріали можна ставити в неї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well .

Пластмаса

При високих температурах пластик плавиться і виробить токсичні речовини. Такий посуд не можна ставити в духовку навіть на підігрів.

"Краще використовувати посуд із міткою "безпечно для духовки", - каже дієтолог Алекс Льюїс.

Тому спочатку перевірте етикетки, а тільки потім ставте посуд у духовку.

Картон і папір (не для випічки)

Ці матеріали можуть просто загорітися в духовці. Можна використовувати тільки спеціальні паперові форми для випічки, які просякнуті спеціальною речовиною.

Використовуйте пергаментний папір або силіконовий килимок для випічки, оскільки вони можуть витримувати високі температури, не розплавляючись, забезпечуючи безпеку вашого дому та їжі.

Скло

Скло чутливе до інтенсивних і швидких перепадів температури (наприклад, виймання гарячої страви з духовки та занурення її в раковину, наповнену холодною водою). У таких випадках воно може розбитися.

Варто купувати скляні посудини, які стійкі до термічних ударів, дотримуйтеся вказівок виробника щодо безпечних температур і завжди залишайте посуду після випікання при кімнатній температурі.

Залишки їжі у духовці

Часто їжа під час приготування може стікати на решітку духовки та інші матеріали, застрягаючи або залишаючи залишки.

Якщо під час готування ви помітили розлиту їжу (або відчули запах диму), обережно вийміть блюдо з духовки, дайте приладу охолонути, а потім витріть усе.

Занадто багато залишків їжі підвищує ризик загоряння духовки.

Дерево

Такий посуд якщо не загориться, то точно буде тліти, видаючи неприємний запах. Будьте уважні - не варто ставити посуд з дерев'яними ручками або деталями.