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Удалит даже сильную грязь: в сети показали лайфхак эффективного мытья духовки

Пятница 19 апреля 2024 10:13
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Удалит даже сильную грязь: в сети показали лайфхак эффективного мытья духовки Как эффективно отмыть духовку и микроволновку от грязи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если духовкой пользоваться постоянно, придется ее регулярно мыть. Чтобы отмыть духовку внутри так, чтобы дверца и стекло блестели, поможет простой способ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой TikTok-страницу лафхаков "7приготування7".

Детали лайфхака

В стальной кастрюле необходимо соединить 3 столовых ложки соды и залить все кипятком до образования однородной каши.

Затем нужно влить 2 столовые ложки уксуса и выжать сок половины лимона. Поставьте кастрюлю в духовку на 20-30 минут при 100°C.

Для лучшего эффекта на загрязнение следует насыпать смесь соды и уксуса и потереть.

@7cooking7 Чистимо духовку содою та оцетом! Ніби вийшло не погано, треба добре попрацювати щіткою зате без хіміі Можливо ви знаєте кращі способи чистки? #чистакухня #духовка #чистадуховка #хіміядлядому #лайфхак #лайфхакидлядома #лайфхаки #лайфхакидляжизни #кухня #прибирання #прибиранняподому #прибираннякухні #прибираннянакухні #прибираннявкайф #сода #оцет #миємодуховку #миємокухню #чистота #чистотаипорядок #чистотавдоме #уборкакухни I'm Good (Blue) - Cupido

Лимон для чистки жира и нагара

Свежие загрязнения можно легко вымыть лимонным соком. Необходимо обработать пятна лимонным соком, растворенным в воде и дать постоять 40-60 минут.

Значительный устаревший налет на стенках духовки и противнях лучше удалять лимонной кислотой. Растворите один пакет лимонной кислоты в пол литра воды, налейте в противне или в любую жаростойкую посуду.

Далее поставьте в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если остались пятна, протрите их свежим лимоном.

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