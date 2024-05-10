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Видали повістку? ТЦК зупинили Монатіка просто посеред Києва (відео)

Монатіка зупинили у центрі Києва (фото: facebook/MONATIK.Official)
Автор: Поліна Іваненко

Відомого українського співака Монатіка зупинили працівники Центру територіального комплектування. Це сталося у центрі Києва, коли артист йшов вулицею.

Чи видали MONATIK повістку, а також для чого його зупинили, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося у Telegram-каналі видання "Телеграф".

Монатіка зупинили ТЦК - деталі

Так, 10 травня з'явилося відео, на якому можна помітити артиста. Поруч із ним стояли працівники поліції та ТЦК. Було видно, що вони про щось розмовляли.

Монатіка зупинили у Києві (скріншот)

Втім, Монатік не отримав повістку. Як повідомляє видання, на Хрещатику артист лише показав свої документи.

"Ніякого скандалу", - стверджує "Телеграф".

Монатік та ТЦК - відео

 

Реакція артиста

Згодом Монатік вирішив прокоментувати ситуацію на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що це вже не перша перевірка. При цьому співак запевняє, що з ним "ввічливо" поспілкувалися.

"Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив", - зазначив Монатік.

"Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік - відпустили", - додав він.

Чим Монатік займається на тлі повномасштабної війни РФ проти України

Співак одразу засудив російську агресію. Він відмовився від пісень, які раніше співав мовою окупантів, а також допомагає збирати гроші для ЗСУ. 

Де зараз MONATIK (фото: прес-служба артиста)

Зокрема, Монатік вже "відремонтував" свої хіти (переклав українською) та виконує їх на благодійних концертах. Деякі з них він дає за кордоном, що неодноразово обурювало користувачів мережі. 

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