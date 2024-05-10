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Выдали повестку? ТЦК остановили Монатика прямо посреди Киева (видео)

Монатика остановили в центре Киева (фото: facebook/MONATIK.Official)
Автор: Полина Иваненко

Известного украинского певца Монатика остановили сотрудники Центра территориального комплектования. Это произошло в центре Киева, когда артист шел по улице.

Выдали MONATIK повестку, а также зачем его остановили, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое появилось в Telegram-канале издания "Телеграф".

Монатика остановили ТЦК - детали

Так, 10 мая появилось видео, на котором можно заметить артиста. Рядом с ним стояли полицейские и ТЦК. Было видно, что они о чем-то разговаривали.

Монатика остановили в Киеве (скриншот)

Впрочем, Монатик не получил повестки. Как сообщает издание, на Крещатике артист только показал свои документы.

"Никакого скандала", - утверждает "Телеграф".

Монатик и ТЦК - видео

 

Реакция артиста

Впоследствии Монатик решил прокомментировать ситуацию на своей странице в Instagram. Он заявил, что это уже не первая проверка. При этом певец уверяет, что с ним "вежливо" пообщались.

"Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил", - отметил Монатик.

"Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того как проверили данные и учет - отпустили", - добавил он.

Чем Монатик занимается на фоне полномасштабной войны РФ против Украины

Певец сразу осудил российскую агрессию. Он отказался от песен, которые раньше пел на языке окупантов, а также помогает собирать деньги для ВСУ.

Где сейчас MONATIK (фото: пресс-служба артиста)

В частности, Монатик уже "отремонтировал" свои хиты (перевел на украинский) и исполняет их на благотворительных концертах. Некоторые из них он дает за границей, что неоднократно возмущало пользователей сети.

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