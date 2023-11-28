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MONATIK заспіває "відремонтовані" хіти для допомоги ЗСУ: що відомо

Новость на русском → Вівторок 28 листопада 2023 18:13
MONATIK заспіває "відремонтовані" хіти для допомоги ЗСУ: що відомо MONATIK (фото: прес-служба артиста)

02.12.2023

Ідейний креатор "ART Терапії" MONATIK зіграє благодійний концерт на підтримку військових у Osocor Residence 2 грудня.

Разом із командою музикант потішить слухачів новими композиціями, що вже стали хітами, а також заспіває "відремонтовані" (перекладені українською) легендарні пісні, які обожнюють безліч меломанів.

Під час концерту відбудеться аукціон. Виручені з нього кошти спрямують на потреби 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Також варто зазначити, що артист особисто запрошує воїнів-героїв, які перебувають на ротації, а також сім’ї військовополонених і волонтерів.

Квитки на концерт Діми Монатіка 2 грудня можна купити за посиланням. Їхня вартість становить 1000 грн.

Додамо, що цьогоріч у травні MONATIK вже давав благодійний концерт в Osocor Residence. На ньому вдалося зібрати 428 тис. грн, за які було куплено 4 дрони DJI Mavic 3 для бійців 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ.

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