"Від вибуху навіть не прокинувся": кияни розповіли про вічно п'яного охоронця укриття: емоційне відео

У Києві внаслідок ракетного удару росіян 1 червня загинуло троє людей, серед них одна дитина. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службова недбалість за те, що укриття було закрите для людей у Деснянському районі.

Жителі району розповіли всі подробиці про охоронця, який не відкрив другий вхід до укриття, пише "Суспільне".

Подробиці про охоронця у поліклініці Деснянського району

Голова Деснянської райадміністрації Дмитро Ратніков заявив, що за словами директора поліклініки, охоронець відкрив центральний вхід. Туди частина людей встигла зайти, а решта чекала біля входу і не встигла. Люди загинули від уламків ракети.

Директор департаменту безпеки Києва Роман Ткачук, який прибув на місце, запевняє, що охоронець таки намагався відкрити укриття, проте стався вибух. За його словами, співробітник нічної зміни у лікарні.

А один із місцевих жителів спростовує цю інформацію та каже, що після вибуху знайшов охоронця у укритті у п'яному стані.

"Я його підняв п'яним, ви розумієте. Вибух стався, а він так і лежав, унизу в укритті", - розповів місцевий житель.

Люди стверджують, що це вже не вперше, коли їм не відкривали бомбосховище, мовляв, такі ситуації були постійно.

"Ми говорили вчора із завідувачкою поліклініки, і вона сказала нам, що це не укриття, і вона не знає, хто за це відповідає", - розповіла одна з жінок, які проживають у цьому районі.

Також люди повідомили, що за останній місяць охоронець поліклініки розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

За словами Нацполіції, охоронця зараз заарештовано.