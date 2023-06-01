"Укриття просто не відкрили": чоловік втратив дружину під час нічної атаки росіян у Києві

У Києві внаслідок ракетного удару росіян 1 червня загинуло троє людей, серед них одна дитина. Чоловік, у якого загинула дружина, розповів усі подробиці трагедії.

Подробиці трагедії

Ярослав розповів, що його дружина загинула прямо на вулиці у Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття. За словами чоловіка, бомбосховище було закрите.

Як повідомили очевидці трагедії, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Крім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. Всі вони в цей час були на вулиці й хотіли потрапити до укриття.

Після ракетного удару 12 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будинки.

У Києві внаслідок ракетного удару росіян загинули люди (фото: РБК-Україна)

Мер Києва наказав покарати винних

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на закрите укриття у Деснянському районі та повідомив, що відповідальних осіб уже сьогодні буде покарано.

За роботу укриття відповідають керівник медустанови та голова району. У поліклініку виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки та на місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття у поліклініці.

Укриття, в яке не потрапили люди, закрите досі

Зазначається, що бомбосховище, біля якого загинули люди, досі закрито.

Рятувальники зрізали замок на головному вході, але запасні виходи – під замком. Кажуть, за вказівкою якогось "інженера".