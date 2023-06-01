"От взрыва даже не проснулся": киевляне рассказали о вечно пьяном охраннике укрытия: эмоциональное видео
В Киеве в результате ракетного удара россиян 1 июня погибло три человека, среди них один ребенок. Сейчас полиция открыла криминальное производство по факту служебная халатность за то, что укрытие было закрыто для людей в Деснянском районе.
Жители района рассказали все подробности об охраннике, который не открыл второй вход в укрытие, пишет "Суспільне".
Подробности об охраннике в поликлинике Деснянского района
Глава Деснянской райадминистрации Дмитрий Ратников заявил, что, по словам директора поликлиники, охранник открыл центральный вход. Туда часть людей успела зайти, а остальные ждали возле входа и не успели. Люди погибли от обломков ракеты.
Прибывший на место директор департамента безопасности Киева Роман Ткачук уверяет, что охранник все-таки пытался открыть укрытие, однако произошел взрыв. По его словам, сотрудник ночной смены в больнице.
А один из местных жителей опровергает эту информацию и говорит, что после взрыва нашел охранника в укрытии в пьяном состоянии.
"Я его поднял пьяным, вы понимаете. Взрыв произошел, а он так и лежал, внизу в убежище", - рассказал местный житель.
Люди утверждают, что это уже не первый раз, когда им не открывали укрытие, мол, такие ситуации были постоянно.
"Мы говорили вчера с заведующей поликлиники, и она сказала нам, что это не укрытие, и она не знает, кто за это отвечает", - рассказала одна из женщин, проживающих в этом районе.
Также люди сообщили, что за последний месяц охранник поликлиники распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.
По словам Нацполиции, охранник сейчас арестован.
Как мы ранее писали, мужчина потерял жену во время ночной атаки россиян в Киеве.
Кроме того, в Киеве выясняют, почему во время обстрела в поликлинике не было доступа в укрытие.