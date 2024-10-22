UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Забобони про котів з різних куточків світу, від яких стає моторошно

Моторошні забобони про котів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

У світі є дуже багато прикмет пов’язаних з котами. По них люди часто визначають погоду, пророкують нещастя чи роблять інші передбачення. Проте існують народні забобони про котів, від яких мороз по шкірі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найбільш моторошні забобони про котів, у які вірять люди по всьому світу.

Мають зв’язок з потойбічним світом

В Англії люди вірять, що коти мають зв’язок з потойбічним світом і можуть передбачати, куди потрапить душа небіжчика.

Якщо в день смерті близької чи коханої людини кіт полізе на дерево, то це значить, що душа потрапила в рай. Якщо ж кіт лізтиме на дерево, але сповзатиме з нього, то померлий пішов у пекло. 

Якщо кіт залізе на дерево, то душа потрапить у рай (фото: Freepik)

Видають таємниці

У Нідерландах люди вважають котів пліткарями, які можуть розповідати чужі таємниці.

Тому, коли кіт перебуває в кімнаті, не вирішуються серйозні питання і не ведуться конфіденційні бесіди. Адже вважається, що кіт може підслухати розмову і розпустити плітки.

Заворожують поглядом

В деяких народів існує повір’я, що котам не можна дивитися в очі. Вважається, що ви притягнете собі нещастя, якщо будете довго дивитися в них.

Також існують містичні переконання. В давнину люди думали, що в котів перетворюються відьми чи чарівники, а тому їхні очі можуть заворожити. А ще побутувала думка, що котячі очі - це вікно у потойбічний світ. 

Не можна довго дивитися коту в очі (фото: Freepik)

Можуть затопити корабель

Цей забобон стосується чорних кішок. За європейським переконанням котів пов’язували з відьмами, а тому боялися пускати на корабель. Адже в давні часи якусь чаклунку втопили в морі і, за повір’ям, її дух досі прагне помсти.

Вважається, що корабель затоне під час своєї другої подорожі, якщо чорна кішка зайде на палубу і зразу ж вийде з неї.

Здатні воскресити мертвого

У деяких частинах Південної Європи люди вірять, що кіт може воскресити мертвого. Якщо тварина перестрибне через могилу, то небіжчик повернеться до світу людей в образі вампіра.

Існує навіть історія, що під час одного з поховань кіт перестрибнув через труну. І доки тварину не ліквідували, всі присутні боялися навіть поворухнутися. 

 

Раніше ми розповідали про найкрасивіші породи кішок, які вражають своєю зовнішністю.

Читайте також, які народні прикмети найважливіші для українців і чому в них досі вірять.

Під час написання матеріалу використані джерела: Mental Floss, Pet`s Friend.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві фактиПрикметиКішки