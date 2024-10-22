Забобони про котів з різних куточків світу, від яких стає моторошно

Мають зв’язок з потойбічним світом

В Англії люди вірять, що коти мають зв’язок з потойбічним світом і можуть передбачати, куди потрапить душа небіжчика.

Якщо в день смерті близької чи коханої людини кіт полізе на дерево, то це значить, що душа потрапила в рай. Якщо ж кіт лізтиме на дерево, але сповзатиме з нього, то померлий пішов у пекло.

Якщо кіт залізе на дерево, то душа потрапить у рай (фото: Freepik)

Видають таємниці

У Нідерландах люди вважають котів пліткарями, які можуть розповідати чужі таємниці.

Тому, коли кіт перебуває в кімнаті, не вирішуються серйозні питання і не ведуться конфіденційні бесіди. Адже вважається, що кіт може підслухати розмову і розпустити плітки.

Заворожують поглядом

В деяких народів існує повір’я, що котам не можна дивитися в очі. Вважається, що ви притягнете собі нещастя, якщо будете довго дивитися в них.

Також існують містичні переконання. В давнину люди думали, що в котів перетворюються відьми чи чарівники, а тому їхні очі можуть заворожити. А ще побутувала думка, що котячі очі - це вікно у потойбічний світ.

Не можна довго дивитися коту в очі (фото: Freepik)

Можуть затопити корабель

Цей забобон стосується чорних кішок. За європейським переконанням котів пов’язували з відьмами, а тому боялися пускати на корабель. Адже в давні часи якусь чаклунку втопили в морі і, за повір’ям, її дух досі прагне помсти.

Вважається, що корабель затоне під час своєї другої подорожі, якщо чорна кішка зайде на палубу і зразу ж вийде з неї.

Здатні воскресити мертвого

У деяких частинах Південної Європи люди вірять, що кіт може воскресити мертвого. Якщо тварина перестрибне через могилу, то небіжчик повернеться до світу людей в образі вампіра.

Існує навіть історія, що під час одного з поховань кіт перестрибнув через труну. І доки тварину не ліквідували, всі присутні боялися навіть поворухнутися.