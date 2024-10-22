RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Суеверия о котах из разных уголков мира, от которых становится жутко

Жуткие суеверия о котах (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Алиева

В мире есть очень много примет, связанных с котами. По ним люди часто определяют погоду, предрекают несчастья или делают другие предсказания. Однако существуют народные суеверия о котах, от которых мороз по коже.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые жуткие суеверия о котах, в которые верят люди по всему миру.

Имеют связь с потусторонним миром

В Англии люди верят, что коты имеют связь с потусторонним миром и могут предвидеть, куда попадет душа покойника.

Если в день смерти близкого или любимого человека кот полезет на дерево, это значит, что душа попала в рай. Если же кот будет лезть на дерево, но будет сползать с него, то умерший пошел в ад.

Если кот залезет на дерево, душа попадет в рай (фото: Freepik)

Выдают тайны

В Нидерландах люди считают кошек сплетниками, которые могут рассказывать чужие тайны.

Поэтому, когда кот находится в комнате, не решаются серьезные вопросы и не ведутся конфиденциальные беседы. Ведь считается, что кот может подслушать разговор и распустить сплетни.

Завораживают взглядом

У некоторых народов существует поверье, что котам нельзя смотреть в глаза. Считается, что вы привлечете себе несчастье, если долго будете смотреть в них.

Также существуют мистические убеждения. В древности люди думали, что в кошек превращаются ведьмы или волшебники, а потому их глаза могут заворожить. А еще было мнение, что кошачьи глаза - это окно в потусторонний мир.

Нельзя долго смотреть коту в глаза (фото: Freepik)

Могут затопить корабль

Этот предрассудок касается чёрных кошек. По европейскому убеждению, котов связывали с ведьмами, а потому боялись пускать на корабль. Ведь в древности какую-то колдунью утопили в море и, по поверью, ее дух до сих пор стремится мести.

Считается, что корабль затонет во время своего второго путешествия, если черная кошка зайдет на палубу и сразу же выйдет из нее.

Способны воскресить мертвого

В некоторых частях Южной Европы люди верят, что кот может воскресить мертвого. Если животное перепрыгнет через могилу, то усопший вернется к миру людей в образе вампира.

Существует даже история, что во время одного из захоронений кот перепрыгнул через гроб. И пока животное не ликвидировали, все присутствующие боялись даже пошевелиться.

 

Раньше мы рассказывали о самых красивых породах кошек, поражающих своей внешностью.

Читайте также, какие народные приметы наиболее важны для украинцев и почему в них до сих пор верят.

При написании материала использованы источники: Mental Floss, Pet`s Friend.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПриметыКошки