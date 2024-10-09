10 важливих українських народних прикмет, у які досі вірять люди

Українські народні прикмети - це невіддільна частина нашої культурної спадщини, яка передається з покоління в покоління. У силу яких давніх вірувань і прикмет, пов'язаних із природними явищами, повсякденним життям і навіть поведінкою тварин, досі вірять люди?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 найбільш відомих українських народних прикмет, у які продовжують вірити і сьогодні.

Якщо кішка миється - чекай гостей

Однією з найбільш поширених прикмет є віра в те, що якщо кішка починає ретельно себе вилизувати, то скоро до хати завітають гості.

Ця прикмета вважається особливо актуальною в сільських місцевостях, де гості рідше зазирають без попередження. Вважається, що це передбачення пов'язане з чутливістю тварин до змін енергії.

Якщо розсипав сіль - до сварки

Ця прикмета має глибоке коріння. Сіль у минулому була надзвичайно цінною, і її випадкове розсипання вважалося не лише марнотратством, але й приводом для конфліктів у родині. Щоб запобігти сварці, радять кинути щіпку солі через ліве плече.

Зустріти чорного кота на дорозі - до невдачі

Хоча сьогодні багато хто не вірить у прикмети, пов'язані з чорними котами, в Україні ця прикмета залишається поширеною. Якщо чорний кіт перебіг дорогу, вважається, що це може принести невдачу. Дехто навіть намагається зупинитися або обійти це місце, щоб уникнути можливих неприємностей.

Не можна повертатися з півдороги

Якщо вже вирушив у дорогу і раптом згадав, що щось забув вдома, не можна повертатися. Це вважається поганим знаком і може призвести до невдач у справах. Якщо ж повертання неминуче, радять поглянути у дзеркало перед виходом з дому, щоб "обманути" прикмету.

Свист у домі - до бідності

В українській традиції вважається, що свистіння в будинку може "висвистати" достаток. Ця прикмета тісно пов'язана з уявленням про те, що гроші та успіх є енергією, яку можна випадково втратити через необережні дії, як-от свист.

Побачити веселку - до щастя

Веселка після дощу завжди викликає позитивні емоції, і в народній свідомості вона символізує добрий знак. Побачити веселку означає, що скоро у ваше життя прийде радість і добробуту. Вважається, що це також знак гармонії та миру.

Знайти підкову - на удачу

Підкова здавна вважалася символом удачі та захисту. Якщо знайти підкову на дорозі, її радять принести додому та повісити над дверима, щоб залучити удачу і відганяти злих духів. Ця прикмета досі популярна, особливо в сільських місцевостях.

Якщо зранку впустив ложку - чекай на гостей

Ця прикмета нагадує про те, що ложка, яка випадково випала з рук під час їжі, є передвісником несподіваних гостей. Чим більше ложка, тим важливішим буде візит. Особливо вважається, що це стосується жінок.

Залишати порожню пляшку на столі - до бідності

Ще одна прикмета, пов’язана з фінансовим достатком, говорить, що порожні пляшки не можна залишати на столі. Вважається, що це може привернути бідність до дому. З цієї причини порожню тару завжди одразу прибирають зі столу.

Вовки виють - до великих змін

Якщо взимку чути вовче виття, це завжди викликає тривогу. У народних віруваннях це вважається знаком важливих змін у житті або навіть великих природних катаклізмів. Вовки символізують силу природи, і їхнє виття може передвіщати як позитивні, так і негативні зміни.