Від Спілберга до Зеленського: за скільки можна продати автограф знаменитості
Якщо ви колись були знайомі з якоюсь зіркою або просто пощастило взяти у знаменитості автограф на концерті або матчу - у вас є непоганий шанс вигідно продати його! Автографи коштують дорого, і з кожним роком їх ціна зростає. Які автографи відомих людей продають за дійсно шалені гроші?
РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку автографів знаменитостей, які продаються на сайтах колекціонерів та пропонує вам пошукати у себе, чи немає чогось подібного.
Стівен Спілберг
Цей автограф було дано учаснику зйомок фільму "Список Шиндлера". У лоті також є фотографії зі зйомок фільму з його учасниками та два негативи. Дійсно безцінний раритет для поцінувачів творчості великого режисеру.
Фільм "Список Шиндлера", режисером якого став Стівен Спілберг, вийшов на екрани в 1993 році і став однією з найвідоміших кінокартин про Голокост. "Список Шиндлера" отримав величезне визнання критиків і завоював безліч нагород, включаючи сім премій "Оскар".
Реальні приватні фото зі зйомок одного з найвеличніших фільмів в історії коштують 200 000 гривень (фото: скриншот violity.com)
А ось і сам автограф Спілберга (фото: скриншот violity.com)
Фідель Кастро
Фідель Кастро був одним з найвідоміших світових політиків другої половини 20 сторіччя, а до того же у деяких країнах його оточував романтичний флер "героя революції" та "борця за свободу". Відповідно, його автограф коштує дуже дорого.
Автограф Кастро коштує 129 000 гривень (фото: скриншот violity.com)
На жаль, складно відповісти на питання - чи справді це його почерк, бо питання автентичності того чи іншого автографу завжди мучить колекціонерів та експертів (фото: скриншот violity.com)
Радянські космонавти
У СРСР космонавти були "елітою еліт" та справжніми зірками. Тож і книга, де є розписи Леонова, Гречко, Берегового, Дженибекова, Стрекалова та Шоніна - це насправді унікальна річ.
Як вона попала до рук її продавця - питання відкрите, але цей предмет однозначно вартий того, щоб прикрашати якийсь музей.
100 000 гривень коштують автографи легенд космонавтики (фото: скриншот violity.com)
(фото: скриншот violity.com)
Володимир Зеленський
Порівняно до Спілберга або Кастро автографи учасників "Кварталу 95" коштують "лише" 12 000 гривень, але це пов'язане з тим, що майбутній президент України у пору своєї акторської кар'єри роздав таких автографів явно не один десяток або навіть сотню.
Так чи інакше, якщо хтось бажає купити розпис президента України - це можна зробити за доволі скромні гроші. А ще й диск з концертом разом йде - можна подивитися та посміятися.
Усього 12 000 гривень - і всі зразки почерку "Кварталу 95" ваші (фото: скриншот violity.com)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти аукціонів предметів колекціонування Violity та Ocenka.