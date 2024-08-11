4 старенькі іграшкові машинки, що коштують шалених грошей

Захоплення мініатюрними моделями автомобілів - один з найпоширеніших видів колекціонування у світі. У кожному дорослому чоловіку живе хлопчик, який має азартну жадібність до іграшок. А які з доступних у нашій країні мініатюрних моделей коштують найдорожче?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило сайти колекціонерів та виявило, на які іграшкові машинки зараз найбільші ціни. Можливо, саме ці іграшки припадають пилом у вас десь у шафі!

Як почали колекціонувати моделі авто

Історія колекціонування моделей автомобілів почалася з комівояжерів, які використовували точні копії автомобілів, щоб більш наочно продемонструвати їх клієнтам. Це був свого роду рекламний хід, який перетворився для багатьох на захоплююче хобі.

Найчастіше люди збирають моделі певної тематики (легкові, вантажні, поліцейські, пожежні тощо) або ж зосереджуються на виробниках (вітчизняні, іноземні, серед яких італійські, німецькі, японські тощо). Хобі почало зароджуватися в Україні на початку XX століття і досягло свого піка в період брежнєвського застою за часів СРСР.

Така колекційна ГАЗ-24 Волга (6500 гривень) має усі рухливі двері та кришки капота та багажнику (фото: скриншот violity.com)

Які існують масштаби моделей

Захоплення масштабними моделями автомобілів тісно пов'язане з автомоделізмом. Зазвичай для колекцій обирають масштаб 1:8, проте існують і більш мініатюрні або великі варіанти.

Також серед колекціонерів особливо популярні масштаби 1:64, 1:43, 1:24, 1:18. Цікаво, що масштаби 1:72, 1:87 і 1:120 прийшли з авіаційного та залізничного моделізму.

ГАЗ-13 "Чайка" (1800 гривень) була символом багатого життя, бо це був єдиний більш-менш "народний" лімузин, на відміну від "партійних" моделей (фото: скриншот violity.com)

Хто виробляв радянські моделі

Найбільше раритетів у масштабі 1:43 в СРСР випустив саратовський завод "Тантал". Зрозуміло, що найбільш цінними є моделі перших років виробництва - початку 1970-х років. Щоб придбати найцікавіші екземпляри, потрібно стати справжнім експертом.

Цей "Москвич-пікап" має рідкісний номер А19, тому й коштує 6800 гривень (фото: скриншот violity.com)

Які моделі - найцінніші

Головне, щоб екземпляр був якомога більш рідкісним, і зовсім неважливо, що стало причиною цього.

Головною ознакою ексклюзивності зазвичай є маркування на днищі (каталожний номер А2, А10, А42), наявність чи відсутність напису Made in USSR, а також деколи або тамповка "Аерофлот", "Швидка допомога", "Міліція", "Ралі" та олімпійська символіка.

Ексклюзивний "Москвич", що брав участь у ралі Лондон - Мехіко, дуже рідкісний і коштує 2999 гривень (фото: скриншот violity.com)