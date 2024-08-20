От Спилберга до Зеленского: за сколько можно продать автограф знаменитости

Если вы когда-то были знакомы с какой-нибудь звездой или просто посчастливилось взять у знаменитости автограф на концерте или матче - у вас есть неплохой шанс выгодно продать его! Автографы стоят дорого, и с каждым годом цена растет. Какие автографы известных людей продают за действительно сумасшедшие деньги?

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку росписей знаменитостей, которые продаются на сайтах коллекционеров и предлагает вам поискать у себя, нет ли чего-то подобного.

Стивен Спилберг

Этот автограф был дан участнику съемок фильма "Список Шиндлера". В лоте также есть фотографии со съемок фильма с его участниками и два негатива. Действительно бесценный раритет для любителей творчества великого режиссера.

Фильм "Список Шиндлера", режиссером которого стал Стивен Спилберг, вышел на экраны в 1993 году и стал одной из самых известных кинокартин о Холокосте. "Список Шиндлера" получил огромное признание критиков и завоевал множество наград, включая семь премий "Оскар".

Реальные частные фото со съемок одного из величайших фильмов в истории стоят 200 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

А вот и сам автограф Спилберга (фото: скриншот violity.com)

Фидель Кастро

Фидель Кастро был одним из самых известных мировых политиков второй половины 20 века, а в некоторых странах его окружал романтический флер "героя революции" и "борца за свободу". Соответственно, его автограф стоит очень дорого.

Автограф Кастро стоит 129 000 гривен (фото: скриншот violity.com)

К сожалению, сложно ответить на вопрос - действительно ли это его почерк, потому что вопрос подлинности того или иного автографа всегда мучает коллекционеров и экспертов (фото: скриншот violity.com)

Советские космонавты

В СССР космонавты были "элитой элит" и подлинными звездами. Поэтому и книга, где есть росписи Леонова, Гречко, Берегового, Дженибекова, Стрекалова и Шонина - это действительно уникальная вещь.

Как она попала в руки ее продавца - вопрос открытый, но этот предмет однозначно стоит того, чтобы украшать какой-нибудь музей.

100 000 гривен стоят автографы легенд космонавтики (фото: скриншот violity.com)

(фото: скриншот violity.com)

Владимир Зеленский

Сравнительно со Спилбергом или Кастро автографы участников "Квартала 95" стоят "всего" 12 000 гривен, но это связано с тем, что будущий президент Украины в пору своей актерской карьеры раздал таких автографов явно не один десяток или даже сотню.

Так или иначе, если кто хочет купить роспись президента Украины - это можно сделать за довольно скромные деньги. А еще и диск с концертом вместе идет - можно посмотреть и посмеяться.

Всего 12 000 гривен - и все образцы почерка "Квартала 95" ваши (фото: скриншот violity.com)