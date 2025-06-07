Від котів у Стамбулі до папуг у Каракасі: які тварини стали візитівкою у різних країнах?

Каракас, Венесуела - Червоно-зелені папуги (Ara severus)

У столиці Венесуели яскраві папуги, особливо жовто-сині ара, стали легендарними. Вони не просто літають у парках, а сідають на балкони, підлітають до вікон квартир і беруть їжу прямо з рук мешканців, які регулярно їх підгодовують. Це явище настільки поширене, що стало частиною повсякденного життя і гордістю містян.

Нара, Японія - Плямисті олені (Sika Deer)

У японському місті Нара близько 1200 диких плямистих оленів вільно блукають вулицями, парками та храмовими комплексами. Вони вважаються священними й настільки звикли до людей, що кланяються за спеціальні крекери ("шіка-сембей"), які туристи купують для годування. Це одна з найвідоміших у світі прикладів співіснування людини та дикої природи в місті.

Папуги у Венесуєлі (фото: Reddit)

Сан-Франциско, США - Морські леви (Каліфорнійські морські леви)

На пірсі 39 у Сан-Франциско сотні каліфорнійських морських левів стали місцевою туристичною визначною пам'яткою. Вони вільно гріються на дерев'яних платформах, галасують і позують для фотографій, не боячись людей, які спостерігають за ними зблизька. Хоча їх не підгодовують безпосередньо, їхня присутність є символом міста.

Делі, Індія - Сірі лангури та макаки-резуси

Мавпи є повсюдною частиною життя Делі. Хоча макаки-резуси можуть бути зухвалими й навіть агресивними у пошуках їжі, їх часто підгодовують, особливо біля храмів, де вони вважаються священними. Деякі лангури, навпаки, використовуються для відлякування менших мавп, але й вони живуть у місті вільно.

Плямисті олені в Японії (фото: Reddit)

Ванкувер, Канада - Єноти

У Ванкувері, як і в багатьох інших північноамериканських містах, єноти є частими гостями у дворах і парках. Вони дуже розумні та пристосовані до міського життя, не бояться людей і часто шукають їжу в сміттєвих баках, а іноді їх підгодовують жителі.

Лондон, Велика Британія - Міські лисиці

Лондон відомий своєю значною популяцією міських лисиць, які повністю адаптувалися до життя в місті. Вони активно шукають їжу в садах, парках і навіть на вулицях. Хоча годування диких лисиць не рекомендується, багато лондонців толерують їхню присутність і іноді залишають їжу, вважаючи їх невід'ємною частиною міської екосистеми.

Кейптаун, Південна Африка - Африканські пінгвіни

На пляжі Боулдерс, неподалік від Кейптауна, знаходиться унікальна колонія диких африканських пінгвінів. Вони вільно живуть на пляжі, розмножуються і є однією з головних туристичних визначних пам'яток. Люди спостерігають за ними з дерев'яних настилів, не втручаючись у їхнє життя, але їхня близька присутність є дивовижною.

Не варто залишати свій обід без нагляду (фото: Reddit)

Амстердам, Нідерланди - Чайки, лебеді та качки

Канали Амстердама є домом для великої кількості водоплавних птахів. Чайки, качки та особливо лебеді вільно плавають у каналах і парках. Місцеві жителі та туристи часто підгодовують їх хлібом та іншими ласощами, що робить цих птахів дуже звичними та невибагливими до присутності людини.

Стамбул, Туреччина - Коти

Стамбул є, мабуть, найвідомішим містом котів. Тисячі безпритульних, але доглянутих котів вільно блукають вулицями, мечетями, ринками та будинками. Місцеві жителі та власники магазинів регулярно їх годують, створюють для них будиночки, і вважають їх невід'ємною частиною міської культури та душі міста.

Кіото, Японія - Ворони

У Кіото, як і в багатьох японських містах, ворони є дуже поширеними. Хоча їх не підгодовують безпосередньо, вони настільки звикли до людей, що їх можна зустріти повсюди. Вони демонструють високий інтелект, шукають їжу і взаємодіють з міським середовищем, ставши його невід'ємною частиною.

Коти у Стамбулі - священні тварини (фото: Reddit)

Острів Різдва, Австралія - Червоні краби (Gecarcoidea natalis)

Цей австралійський острів відомий на весь світ завдяки мільйонам червоних крабів, які щорічно здійснюють масову міграцію з лісів до океану для розмноження. Вони заповнюють дороги та навіть входять у міста, де місцеві жителі тимчасово зупиняють рух транспорту, щоб дозволити крабам пройти. Їхня присутність - це унікальне природне явище, що співіснує з людською діяльністю.

Таїланд (різні міста, особливо Лопбурі) - Макаки

У Таїланді, особливо в місті Лопбурі, макаки є невід'ємною частиною міського життя. Вони вільно блукають храмами та вулицями, а місцеві жителі та туристи активно їх підгодовують, попри їхню іноді зухвалу поведінку. Навіть проводяться "бенкети мавп".

Гавайський острів Кауаї, США - Дикі кури (Gallus gallus)

На острові Кауаї дикі кури є повсюдною частиною ландшафту. Вони вільно бродять у парках, на пляжах, біля ресторанів, не боячись людей. Хоча їхнє годування не заохочується, вони легко знаходять їжу та стали символом острова після того, як урагани зруйнували їхні місця утримання.

Плаваючі свині вражають туристів (фото: Reddit)

Багами (Екзума) - Плаваючі свині

На Багамах, на острові Екзума, плаваючі свині стали всесвітньо відомою туристичною атракцією. Ці дикі свині вільно живуть на острові та плавають у морі, підпливаючи до човнів, щоб отримати їжу від туристів. Це унікальний приклад взаємодії людини та тварини в дикій природі.

Невада, США (пустельні та гірські райони) - Дикі мустанги (коні)

Хоча не в центрі міст, у багатьох пустельних та гірських районах Невади, що примикають до населених пунктів, дикі мустанги вільно блукають. Їхнє годування заборонене законом, але вони є символом дикої природи Заходу, і люди часто спостерігають за ними зблизька, з повагою до їхньої свободи.

Дикі мустанги посеред міста - звична картина (фото: Reddit)

Гірські частини Австрії - Бабаки та гірські кози

У високогірних регіонах Австрії, особливо на туристичних маршрутах, бабаки та гірські кози (серни, альпійські козли) є звичними мешканцями. Вони не бояться туристів, і часто можна побачити, як бабаки свистять, а кози пасуться біля доріг. Хоча годування не заохочується, їхня вільна поведінка поруч з людьми є вражаючою.