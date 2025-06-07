От котов в Стамбуле до попугаев в Каракасе: какие животные стали визитной карточкой в разных странах?

Каракас, Венесуэла - Красно-зеленые попугаи (Ara severus)

В столице Венесуэлы яркие попугаи, особенно желто-синие ара, стали легендарными. Они не просто летают в парках, а садятся на балконы, подлетают к окнам квартир и берут еду прямо из рук жильцов, которые регулярно их подкармливают. Это явление настолько распространено, что стало частью повседневной жизни и гордостью горожан.

Нара, Япония - Пятнистые олени (Sika Deer)

В японском городе Нара около 1200 диких пятнистых оленей свободно бродят по улицам, паркам и храмовым комплексам. Они считаются священными и настолько привыкли к людям, что кланяются за специальные крекеры ("шика-сембей"), которые туристы покупают для кормления. Это один из самых известных в мире примеров сосуществования человека и дикой природы в городе.

Попугаи в Венесуэле (фото: Reddit)

Сан-Франциско, США - Морские львы (Калифорнийские морские львы)

На пирсе 39 в Сан-Франциско сотни калифорнийских морских львов стали местной туристической достопримечательностью. Они свободно греются на деревянных платформах, шумят и позируют для фотографий, не боясь людей, которые наблюдают за ними вблизи. Хотя их не подкармливают напрямую, их присутствие является символом города.

Дели, Индия - Серые лангуры и макаки-резусы

Обезьяны являются повсеместной частью жизни Дели. Хотя макаки-резусы могут быть дерзкими и даже агрессивными в поисках пищи, их часто подкармливают, особенно возле храмов, где они считаются священными. Некоторые лангуры, наоборот, используются для отпугивания меньших обезьян, но и они живут в городе свободно.

Пятнистые олени в Японии (фото: Reddit)

Ванкувер, Канада - Еноты

В Ванкувере, как и во многих других североамериканских городах, еноты являются частыми гостями во дворах и парках. Они очень умны и приспособлены к городской жизни, не боятся людей и часто ищут еду в мусорных баках, а иногда их подкармливают жители.

Лондон, Великобритания - Городские лисы

Лондон известен своей значительной популяцией городских лисиц, которые полностью адаптировались к жизни в городе. Они активно ищут пищу в садах, парках и даже на улицах. Хотя кормление диких лисиц не рекомендуется, многие лондонцы терпят их присутствие и иногда оставляют еду, считая их неотъемлемой частью городской экосистемы.

Кейптаун, Южная Африка - Африканские пингвины

На пляже Боулдерс, неподалеку от Кейптауна, находится уникальная колония диких африканских пингвинов. Они свободно живут на пляже, размножаются и являются одной из главных туристических достопримечательностей. Люди наблюдают за ними с деревянных настилов, не вмешиваясь в их жизнь, но их близкое присутствие удивительно.

Не стоит оставлять свой обед без присмотра (фото: Reddit)

Амстердам, Нидерланды - Чайки, лебеди и утки

Каналы Амстердама являются домом для большого количества водоплавающих птиц. Чайки, утки и особенно лебеди свободно плавают в каналах и парках. Местные жители и туристы часто подкармливают их хлебом и другими лакомствами, что делает этих птиц очень привычными и неприхотливыми к присутствию человека.

Стамбул, Турция - Коты

Стамбул является, пожалуй, самым известным городом котов. Тысячи бездомных, но ухоженных котов свободно бродят по улицам, мечетям, рынкам и домам. Местные жители и владельцы магазинов регулярно их кормят, создают для них домики, и считают их неотъемлемой частью городской культуры и души города.

Киото, Япония - Вороны

В Киото, как и во многих японских городах, вороны являются очень распространенными. Хотя их не подкармливают напрямую, они настолько привыкли к людям, что их можно встретить повсюду. Они демонстрируют высокий интеллект, ищут пищу и взаимодействуют с городской средой, став ее неотъемлемой частью.

Коты в Стамбуле - священные животные (фото: Reddit)

Остров Рождества, Австралия - Красные крабы (Gecarcoidea natalis)

Этот австралийский остров известен на весь мир благодаря миллионам красных крабов, которые ежегодно совершают массовую миграцию из лесов в океан для размножения. Они заполняют дороги и даже входят в города, где местные жители временно останавливают движение транспорта, чтобы позволить крабам пройти. Их присутствие - это уникальное природное явление, сосуществующее с человеческой деятельностью.

Таиланд (разные города, особенно Лопбури) - Макаки

В Таиланде, особенно в городе Лопбури, макаки являются неотъемлемой частью городской жизни. Они свободно бродят по храмам и улицам, а местные жители и туристы активно их подкармливают, несмотря на их иногда вызывающее поведение. Даже проводятся "пиры обезьян".

Гавайский остров Кауаи, США - Дикие куры (Gallus gallus)

На острове Кауаи дикие куры являются повсеместной частью ландшафта. Они свободно бродят в парках, на пляжах, возле ресторанов, не боясь людей. Хотя их кормление не поощряется, они легко находят пищу и стали символом острова после того, как ураганы разрушили их места содержания.

Плавающие свиньи поражают туристов (фото: Reddit)

Багамы (Экзума) - Плавающие свиньи

На Багамах, на острове Экзума, плавающие свиньи стали всемирно известной туристической аттракцией. Эти дикие свиньи свободно живут на острове и плавают в море, подплывая к лодкам, чтобы получить еду от туристов. Это уникальный пример взаимодействия человека и животного в дикой природе.

Невада, США (пустынные и горные районы) - Дикие мустанги (лошади)

Хотя не в центре городов, во многих пустынных и горных районах Невады, примыкающих к населенным пунктам, дикие мустанги свободно бродят. Их кормление запрещено законом, но они являются символом дикой природы Запада, и люди часто наблюдают за ними вблизи, уважая их свободу.

Дикие мустанги посреди города - привычная картина (фото: Reddit)

Горные части Австрии - Сурки и горные козы

В высокогорных регионах Австрии, особенно на туристических маршрутах, сурки и горные козы (серны, альпийские козлы) являются привычными жителями. Они не боятся туристов, и часто можно увидеть, как сурки свистят, а козы пасутся у дорог. Хотя кормление не поощряется, их свободное поведение рядом с людьми впечатляет.