От котов в Стамбуле до попугаев в Каракасе: какие животные стали визитной карточкой в разных странах?

Вы когда-нибудь задумывались, какие животные и птицы стали настолько смелыми и привычными для городского пейзажа, что свободно гуляют по улицам, не боятся людей и даже получают от них лакомства? Это не просто случайно забредшие дикие виды, а настоящие городские соседи, которые адаптировались к жизни рядом с нами, иногда становясь неофициальными символами своих городов.
Какие животные и птицы стали символами разных городов и стран, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В столице Венесуэлы яркие попугаи, особенно желто-синие ара, стали легендарными. Они не просто летают в парках, а садятся на балконы, подлетают к окнам квартир и берут еду прямо из рук жильцов, которые регулярно их подкармливают. Это явление настолько распространено, что стало частью повседневной жизни и гордостью горожан.
В японском городе Нара около 1200 диких пятнистых оленей свободно бродят по улицам, паркам и храмовым комплексам. Они считаются священными и настолько привыкли к людям, что кланяются за специальные крекеры ("шика-сембей"), которые туристы покупают для кормления. Это один из самых известных в мире примеров сосуществования человека и дикой природы в городе.
Попугаи в Венесуэле (фото: Reddit)
На пирсе 39 в Сан-Франциско сотни калифорнийских морских львов стали местной туристической достопримечательностью. Они свободно греются на деревянных платформах, шумят и позируют для фотографий, не боясь людей, которые наблюдают за ними вблизи. Хотя их не подкармливают напрямую, их присутствие является символом города.
Обезьяны являются повсеместной частью жизни Дели. Хотя макаки-резусы могут быть дерзкими и даже агрессивными в поисках пищи, их часто подкармливают, особенно возле храмов, где они считаются священными. Некоторые лангуры, наоборот, используются для отпугивания меньших обезьян, но и они живут в городе свободно.
Пятнистые олени в Японии (фото: Reddit)
В Ванкувере, как и во многих других североамериканских городах, еноты являются частыми гостями во дворах и парках. Они очень умны и приспособлены к городской жизни, не боятся людей и часто ищут еду в мусорных баках, а иногда их подкармливают жители.
Лондон известен своей значительной популяцией городских лисиц, которые полностью адаптировались к жизни в городе. Они активно ищут пищу в садах, парках и даже на улицах. Хотя кормление диких лисиц не рекомендуется, многие лондонцы терпят их присутствие и иногда оставляют еду, считая их неотъемлемой частью городской экосистемы.
На пляже Боулдерс, неподалеку от Кейптауна, находится уникальная колония диких африканских пингвинов. Они свободно живут на пляже, размножаются и являются одной из главных туристических достопримечательностей. Люди наблюдают за ними с деревянных настилов, не вмешиваясь в их жизнь, но их близкое присутствие удивительно.
Не стоит оставлять свой обед без присмотра (фото: Reddit)
Каналы Амстердама являются домом для большого количества водоплавающих птиц. Чайки, утки и особенно лебеди свободно плавают в каналах и парках. Местные жители и туристы часто подкармливают их хлебом и другими лакомствами, что делает этих птиц очень привычными и неприхотливыми к присутствию человека.
Стамбул является, пожалуй, самым известным городом котов. Тысячи бездомных, но ухоженных котов свободно бродят по улицам, мечетям, рынкам и домам. Местные жители и владельцы магазинов регулярно их кормят, создают для них домики, и считают их неотъемлемой частью городской культуры и души города.
В Киото, как и во многих японских городах, вороны являются очень распространенными. Хотя их не подкармливают напрямую, они настолько привыкли к людям, что их можно встретить повсюду. Они демонстрируют высокий интеллект, ищут пищу и взаимодействуют с городской средой, став ее неотъемлемой частью.
Коты в Стамбуле - священные животные (фото: Reddit)
Этот австралийский остров известен на весь мир благодаря миллионам красных крабов, которые ежегодно совершают массовую миграцию из лесов в океан для размножения. Они заполняют дороги и даже входят в города, где местные жители временно останавливают движение транспорта, чтобы позволить крабам пройти. Их присутствие - это уникальное природное явление, сосуществующее с человеческой деятельностью.
В Таиланде, особенно в городе Лопбури, макаки являются неотъемлемой частью городской жизни. Они свободно бродят по храмам и улицам, а местные жители и туристы активно их подкармливают, несмотря на их иногда вызывающее поведение. Даже проводятся "пиры обезьян".
На острове Кауаи дикие куры являются повсеместной частью ландшафта. Они свободно бродят в парках, на пляжах, возле ресторанов, не боясь людей. Хотя их кормление не поощряется, они легко находят пищу и стали символом острова после того, как ураганы разрушили их места содержания.
Плавающие свиньи поражают туристов (фото: Reddit)
На Багамах, на острове Экзума, плавающие свиньи стали всемирно известной туристической аттракцией. Эти дикие свиньи свободно живут на острове и плавают в море, подплывая к лодкам, чтобы получить еду от туристов. Это уникальный пример взаимодействия человека и животного в дикой природе.
Хотя не в центре городов, во многих пустынных и горных районах Невады, примыкающих к населенным пунктам, дикие мустанги свободно бродят. Их кормление запрещено законом, но они являются символом дикой природы Запада, и люди часто наблюдают за ними вблизи, уважая их свободу.
Дикие мустанги посреди города - привычная картина (фото: Reddit)
В высокогорных регионах Австрии, особенно на туристических маршрутах, сурки и горные козы (серны, альпийские козлы) являются привычными жителями. Они не боятся туристов, и часто можно увидеть, как сурки свистят, а козы пасутся у дорог. Хотя кормление не поощряется, их свободное поведение рядом с людьми впечатляет.
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При написании материала были использованы источники: The Guardian, Reuters, Japan Guide, National Geographic, Nara Deer Park Official Website, The Wildlife Trusts, BBC Earth, Amsterdam.info, Local Guides, The New York Times, South African National Parks, Cape Town Travel.