Білосніжна шерсть і чорна мордочка: хто такі чорноносі вале і чому їх усі хочуть

Іноді здається, що миліші за цуценят не існує створінь. Але тільки поки ви не побачите чорноносу вівцю з Вале. Ці тварини виглядають так, ніби зійшли з дитячих книжок: білосніжна шерсть, кругла мордочка і контрастні чорні плями. Але за цією милотою ховається унікальна історія, особливий характер і рідкісність, яка робить їх справжніми зірками серед тварин.

Що це за тварини, як вони виглядають та звідки з'явилися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто такі чорноносі вале

Ця порода має офіційну назву Valais Blacknose Sheep. Виведена у швейцарському кантоні Вале ще в XV столітті й вона належить до категорії гірських овець.

Її виводили не заради краси, а як витривалу тварину, здатну виживати в суворому альпійському кліматі. В результаті з'явилася порода з надзвичайною стійкістю до холоду та унікальною зовнішністю.

Протягом багатьох років робилися спроби схрестити цих овець з іншими породами, щоб покращити якість м'яса та вовни, однак це не увінчалося успіхом.

А у 1930-1940 роках популяція була майже знищена хворобами - туберкульозом та бруцельозом. Але вже у 1962 році породу знову відновили, її офіційно визнали й додали до Швейцарської асоціації вівчарства.

Особливості зовнішності

Їх шерсть настільки густа й кучерява, що вівця нагадує казкового персонажа. Найхарактерніше - повністю чорна мордочка, вуха, коліна й копита, які контрастують з молочно-білою шерстю. Додайте до цього природну допитливість і приязний характер - і ви отримаєте тварину, яку хочеться обіймати годинами.

Дорослі баранчики можуть досягати 72-78 сантиметрів і важити від 70 до 125 кілограмів. Оскільки чорноносі вале - виставкова порода, то вони мають стандарти, як у собак. Це спіралеподібні роги, широкі глибокі груди та добре вигнуті ребра.

Ця порода харчується переважно травою і як кажуть заводчики, баранчики мають особливу любов до трав.

Чорноносі вале (фото: Getty Images)

Де можна зустріти чорноносих вале

Попри свою популярність у соцмережах, ця порода надзвичайно рідкісна. Більшість представників живуть у Швейцарії, переважно в кантоні Вале.

В інших країнах - лише у приватних фермах чи зоофермах з ліцензією. Зустріти їх у дикій природі - неможливо, бо це суто домашня порода.

Чому вони такі популярні

Інтернет зробив цих овець справжніми зірками. Фото з тегом #valaisblacknosesheep набирають мільйони лайків.

Їх запрошують на фотосесії, фермери створюють брендовану продукцію з їх зображенням, а у деяких країнах - навіть черги на купівлю ягнят.

Але попри ажіотаж, розведення чорноносих вале досі обмежене, що робить кожного представника ще ціннішим.

Чорноносий вале (фото: Getty Images)

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