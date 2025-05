Від Джей Ло до Doja Cat. 10 голлівудських зірок, яких одягав Іван Фролов: повторіть ці образи

Бейонсе

Бути стилістом Бейонсе - справа не з простих, але Івану Фролову вдалося. Причому не один раз. У грудні 2024-го співачка вийшла на сцену разом із донькою Блу Айві під час перерви футбольного матчу. Молодша Картер була повністю в образі від FROLOV, а Бейонсе - з кастомними пряжками, теж від Івана.

Бейонсе з донькою (скріншот)

Але перший модний контакт із зіркою світового масштабу трапився ще раніше - у січні 2023 року, під час шоу в Дубаї. Згодом на турі Renaissance Бейонсе з’явилася в ультра-гламурній металевій мінісукні made in Ukraine. Стиль, який говорить сам за себе.

Бейонсе у сукні від FROLOW (фото: instagram.com/frolovheart)

Дженніфер Лопес

Коли Джей Ло виходить на сцену, всі погляди прикуті до неї - особливо, якщо вона в образі від українського дизайнера. У лютому 2024-го співачка з’явилася у студії шоу Saturday Night Live у стильному топі-сорочці від FROLOV.

Сорочка, до речі, коштує близько 24 тисяч гривень і буває у двох кольорах: біло-бежевому та класичному чорному.

Але це не все. У кліпі на пісню Can’t Get Enough Дженніфер перевтілилася в наречену в сексуальній весільній сукні з культовим вирізом-серцем - теж від Фролова.

Джей Ло у сукні від Фролова (скріншот)

Вишенька на торті: ролик зняла ще одна зіркова українка - режисерка Таня Муіньо.

Сабріна Карпентер

Молода поп-зірка Сабріна Карпентер - одна з найяскравіших фанаток бренду FROLOV. На фестивалі Governor Ball у Нью-Йорку вона підкорила натовп жовтою мінісукнею з вирізом-серцем під грудьми - вже візитівкою дизайнера.

Сабріна Карпентер (фото: instagram.com/sabrinacarpenter)

А до цього Сабріна неодноразово виходила на сцену Coachella у FROLOV: ніжно-блакитна, рожева, мереживна, прикрашена стразами - кожна сукня, як витвір модного мистецтва.

Сабріна Карпентер (фото: instagram.com/sabrinacarpenter)

Сем Сміт

А ось Сем Сміт пішов ще далі - і буквально втілив на собі фантазії FROLOV. У кліпі на пісню I’m Not Here To Make Friends (режисерка, до речі, знову Таню Муіньо) співак перевтілювався дев’ять разів.

Один із найепатажніших образів - костюм із серцеподібним вирізом на сідницях, стразами, корсетом, панчохами та оперними рукавичками. Сміливо, красиво й абсолютно в стилі FROLOV.

Сем Сміт (скріншот)

Doja Cat

У 2024-му році американська реперка Doja Cat не просто вийшла на сцену великого фестивалю Global Citizen - вона зробила потужну заяву підтримки України.

Під час виступу перед багатотисячним натовпом зірка хітів Paint the Town Red, Kiss Me More і Woman з’явилася у сукні від українського бренду FROLOV, демонструючи солідарність із нашою країною.

Doja Cat (фото: instagram.com/frolovheart)

Ріта Ора

Під час одного з випусків шоу The Masked Singer на каналі Fox співачка справді запалила - і не лише своїм виступом, а й образом, який важко забути. Вона обрала сукню Heart з кутюрної колекції Couture Fall від FROLOV, і це було справжнє модне шоу в шоу.

Ріта Ора (фото: instagram.com/ritaora)

Тілесний корсет, срібляста бахрома, акцентний виріз у формі серця - впізнаваний почерк бренду, який одразу приковує погляд. Додайте сюди босоніжки на високій платформі та масивні прикраси - і от вам образ, який хочеться розглядати з усіх боків.

Megan Thee Stallion

Кілька років тому на фестивалі Outside Lands у Сан-Франциско хедлайнеркою стала мегазірка американського репу Megan Thee Stallion. Для виступу вона приміряла яскравий та сексуальний костюм від українського бренду FROLOV.

Образ створювався спеціально під неї - дизайнер Іван Фролов разом із командою стилістів Megan дійсно попрацювали на всі сто. І результат говорить сам за себе: рожевий look складався з корсета, панчіх із підв’язками, рукавичок і мережива - усе рясно прикрашене кристалами, вишитими вручну.

Кайлі Міноуг

Для обкладинки свого яскравого альбому Tension поп-діва Кайлі Міноуг зробила ставку на справжній модний діамант - кутюрну сукню від українського бренду FROLOV.

Її вибір - модель "Зоря" з колекції, яка досліджує тему української сексуальності. І це не просто сукня, а витвір мистецтва: кожен сантиметр вишитий вручну у фірмовій техніці бренду, а кристали Swarovski додають сяйва, якому важко встояти.

Кайлі Міноуг (фото: instagram.com/frolovheart)

Образ вийшов звабливий, впевнений і дуже в стилі Кайлі - відчувається і глибина, і блиск.

Дуа Ліпа

Любов світової зірки до українських дизайнерів - це не просто тренд, а справжнє захоплення. Для одного зі своїх концертів світова зірка обрала ефектний, зухвалий образ від Івана Фролова - і виглядала, як завжди, бездоганно.

Пас де ла Уерта

Ще у 2021 році бренд FROLOV презентував колекцію Los Angeles - присвяту місту, де народжуються й вибухають зірки. Головною героїнею стала голлівудська акторка Пас де ла Уерта - втілення справжньої діви з "міста ангелів".

Її образ у колекції - це портрет жінки, яка пройшла крізь блиск і тінь Голлівуду, відчула смак слави й гіркоту падінь.

Пас де ла Уерта у кампейні FROLOV (фото: скріншот)

Такою побачив FROLOV свою героїню в колекції, що поєднує чуттєвість, силу і відлуння великого кіно.