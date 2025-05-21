Джинсова спідниця з розрізом - топовий тренд 2025: як Настя Каменських стилізує цей модний фасон

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост Насті Каменських в Instagram розповідає, з чим вона носить таку спідницю.

Який "лук" обрала Каменських

Для повсякденного образу співачка обрала спідницю з деніму в довжині міді з розрізом спереду. Зазначимо, що таку спідницю можна поєднувати практично з усім: топами, футболками, кардиганами, піджаками та лонгслівами. Щоб завершити образ, необхідно доповнити його відповідним взуттям та аксесуарами.

Каменських показала спідницю на літо 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських доповнила синю джинсову спідницю ніжним топом кольору слонової кістки з акцентними зав'язками.

Завершити лук вона вирішила мюлями на високих підборах.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Джинсова спідниця з розрізом - один з головних трендів літа 2025

Відродження ретро-стилю

Спідниці з розрізом, популярні в 90-х і на початку 2000-х, повертаються в моду. Вони відразу ж надають образу стильного, трохи сексуального акценту, не втрачаючи водночас зручності та практичності.

Універсальність

Джинсова тканина - це класика, яка поєднується з будь-яким стилем: від кежуалу до вечірнього. Спідниця з розрізом надає свободи рухам і легкості в носінні, а також має сучасний і ефектний вигляд.

Змішування стилів

Джинсова спідниця з розрізом ідеально комбінується з різними елементами гардероба, як для повсякденних луків, так і для вечірніх образів. Можна поєднувати її з футболкою, жакетом або навіть елегантною блузкою.

Комфорт і стиль

Розріз надає не тільки естетичної привабливості, а й практичності. Він дає змогу відчути легкість і комфорт навіть у спекотну погоду, не жертвуючи модним виглядом.

Каменських задає тренди на літо 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)

З чим носити джинсову спідницю з розрізом

Футболка або топ

Повсякденний лук: простий білий, кольоровий топ або футболка відмінно поєднуються з джинсовою спідницею.

Класичний образ: чорний топ або базова футболка - це завжди виграшний варіант.

Кроп-топ

Якщо ви хочете створити більш жіночний і сміливий образ, спробуйте поєднати джинсову спідницю з кроп-топом. Такий лук підходить для літніх днів або вечірок.

Светр або джемпер

Для прохолодних днів зручним буде обраний светр або джемпер з вільним кроєм. Такий комплект додасть образу легкого шику, не обмежуючи рухів.

Класична сорочка

Комбінуйте джинсову спідницю з класичною білою сорочкою або сорочкою в клітинку. Таке поєднання матиме елегантний, але не надто офіційний вигляд.

Піджак

З джинсовою спідницею з розрізом відмінно поєднується блейзер. Це створить елегантний, але не надто суворий стиль, що підходить для вечірок або неформальних зустрічей.