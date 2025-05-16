ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка

П'ятниця 16 травня 2025 07:14
UA EN RU
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Літня мода не вимагає складних рішень - достатньо кількох базових речей. Дружина Віктора Павліка продемонструвала стильні образи з сукнею, лляним жакетом, шортами, блузою і костюмним жилетом, які відповідають головним модним трендам сезону.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сукня і жакет

Для першого образу дружина відомого артиста вибрала лаконічну бежеву сукню на тонких бретельках, яка може стати основою будь-якого луку - як повсякденного, так і ошатного.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Дружина Павліка показала лук на літо (фото: instagram.com/repyahovakate)

Доповнити його вона вирішила лляним жакетом насиченого коричневого кольору з контрастними ґудзиками. Зазначимо, що всі відтінки шоколадного зараз на піку популярності.

Завершила стильний лук Реп'яхова в'язаною сумочкою з дерев'яною ручкою і замшевими мюлями без підборів. Також вона доповнила образ довгим ланцюжком і кулоном на шиї.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмний жилет

Для другого образу вона вибрала широкі штани та костюмний жилет. Це ідеальний варіант як для офісу або ділової зустрічі, так і для побачення або святкового заходу.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Дружина Павліка показала стильний лук на літо 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмний жилет можна носити як зі штанами з такої ж тканини, так і з джинсами, спідницями та сукнями. У прохолодні дні одягайте жилет поверх базового гольфу або сорочки - це створить багатошаровий, але стриманий образ.

Катерина Репяхова розбавила модний лук у діловому стилі оригінальною деталлю - шовковою хусткою на талії. А також доповнила відкритими босоніжками на невеликих підборах.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Шорти та блуза

Для третього луку вона вибрала короткі джинсові шорти з кишенями. Такий варіант підійде як для прогулянок містом, так і для пляжного відпочинку.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Катерина Репяхова показала стильний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Їх дружина Павліка доповнила білою блузкою в стилі бохо. Так, її сорочка з об'ємними рукавами та цікавими зав'язками спереду стане універсальною річчю в літньому гардеробі.
Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка
Молода дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також вона продемонструвала, що такий лук можна доповнити як взуттям на невеликих підборах, так і зручними кросівками.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Нештатна ситуація: втрачено зв'язок з українським винищувачем F-16
Нештатна ситуація: втрачено зв'язок з українським винищувачем F-16