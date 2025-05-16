Як одягатися влітку стильно і просто: модні ідеї від дружини Віктора Павліка

Літня мода не вимагає складних рішень - достатньо кількох базових речей. Дружина Віктора Павліка продемонструвала стильні образи з сукнею, лляним жакетом, шортами, блузою і костюмним жилетом, які відповідають головним модним трендам сезону.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Сукня і жакет

Для першого образу дружина відомого артиста вибрала лаконічну бежеву сукню на тонких бретельках, яка може стати основою будь-якого луку - як повсякденного, так і ошатного.



Дружина Павліка показала лук на літо (фото: instagram.com/repyahovakate)

Доповнити його вона вирішила лляним жакетом насиченого коричневого кольору з контрастними ґудзиками. Зазначимо, що всі відтінки шоколадного зараз на піку популярності.

Завершила стильний лук Реп'яхова в'язаною сумочкою з дерев'яною ручкою і замшевими мюлями без підборів. Також вона доповнила образ довгим ланцюжком і кулоном на шиї.



Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмний жилет

Для другого образу вона вибрала широкі штани та костюмний жилет. Це ідеальний варіант як для офісу або ділової зустрічі, так і для побачення або святкового заходу.



Дружина Павліка показала стильний лук на літо 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Костюмний жилет можна носити як зі штанами з такої ж тканини, так і з джинсами, спідницями та сукнями. У прохолодні дні одягайте жилет поверх базового гольфу або сорочки - це створить багатошаровий, але стриманий образ.

Катерина Репяхова розбавила модний лук у діловому стилі оригінальною деталлю - шовковою хусткою на талії. А також доповнила відкритими босоніжками на невеликих підборах.



Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Шорти та блуза

Для третього луку вона вибрала короткі джинсові шорти з кишенями. Такий варіант підійде як для прогулянок містом, так і для пляжного відпочинку.



Катерина Репяхова показала стильний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Їх дружина Павліка доповнила білою блузкою в стилі бохо. Так, її сорочка з об'ємними рукавами та цікавими зав'язками спереду стане універсальною річчю в літньому гардеробі.



Молода дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також вона продемонструвала, що такий лук можна доповнити як взуттям на невеликих підборах, так і зручними кросівками.