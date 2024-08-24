"Від артиста багато очікувати не треба": відомий продюсер несподівано висловився про Винника
Михайло Ясинський, продюсер Олі Полякової, висловився про Олега Винника на тлі його раптового повернення та не надто вдалої прем'єри пісні.
Що сказав знаменитість про артиста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.
Ясинський висловився про Винника
Так, Михайло зауважив, що, звісно, для багатьох Олег став розчаруванням, проте, за його словами, навіть у цьому випадку не варто забувати про критичне мислення.
"Це нерозумно - вимагати від інших людей те, що ми очікуємо від них відповідно до наших уявлень про те, що нормально, а що ні. Звісно, він створював певний чоловічий патріотичний образ, і це не про збіг, це про розчарування. Але все одно не варто забувати про критичне мислення. Ми маємо бути досить тверезими у питаннях оцінки інших людей", - пояснив свою думку він.
Продюсер Полякової підкреслив, що артист має дещо "іншу психічну форму життя" та "іншу біохімію", а тому "від нього багато очікувати й не слід".
"Це - музикант, артист, це дуже складна психічна форма життя, це трішки інша біохімія. Його треба зрозуміти, простити та любити. Ця людина, яка має великий вплив і великий статус суспільний, в неї має бути потужний менеджмент і цей менеджмент повинен мати серйозні та жорсткі умови співпраці", - сказав Ясинський.
"Тому тут питання, можливо, до Горбенка, що він усе це довів до такого. Тому що від артиста в цілому очікувати багато чого не треба, і це не лише про Винника. Він дуже професійний і талановитий артист, але вже так сталося", - додав він.
Ясинський під час розмови з Дьоміним (скриншот)
Зірка додав, що тема повернення Винника не стала для нього надто бажаною для обговорення. Тим не менше, вона залишається важливою із кількох причин.
"Особисто я хотів би просто про це не знати. Засуджувати чи обговорювати - мені зараз не дуже це зручно. Але це треба. По-перше, для того, щоб усі артисти розуміли, що ці відносини (з продюсером, - прим. ред.), вони ділові їх треба правильно оформлювати. По-друге, артисти - це трішки інший стан психіки, їх треба оберігати від таких слів, вчинків і т. д", - зазначив він.
Нагадаємо, кількома днями раніше Винник презентував пісню "Мої люди", і у мережі її зустріли не так тепло, як він на те сподівався.
Виконавець влаштовував публічні розбірки зі своїм колишнім продюсером Олександром Горбенком, про якого згадував Ясинський. Горбенко звинувачував Винника у тому, що він виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, ховаючись у машині під пледом, а також заявляв, що той нібито не сам пише свої пісні.
Олег Винник і його колишній продюсер Олександр Горбенко, з яким вони товаришували (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Музикант і його представниця Валерія Барон подібні закиди заперечували та називали їх брехнею.
Винника, як відомо, стали критикувати у період повномасштабного вторгнення. Він не просто зник із публічного простору, але і забув про допомогу власній країні. Наразі Олег, який живе у Німеччині, прийняв рішення повернутися в український шоубізнес, але нього обрушилася хвиля негативної реакції.
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Також раніше у команді Винника відповіли, чому він вирішив повернутися в шоу-бізнес.