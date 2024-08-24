"Від артиста багато очікувати не треба": відомий продюсер несподівано висловився про Винника

Михайло Ясинський, продюсер Олі Полякової, висловився про Олега Винника на тлі його раптового повернення та не надто вдалої прем'єри пісні .

Що сказав знаменитість про артиста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ясинський висловився про Винника

Так, Михайло зауважив, що, звісно, для багатьох Олег став розчаруванням, проте, за його словами, навіть у цьому випадку не варто забувати про критичне мислення.

"Це нерозумно - вимагати від інших людей те, що ми очікуємо від них відповідно до наших уявлень про те, що нормально, а що ні. Звісно, він створював певний чоловічий патріотичний образ, і це не про збіг, це про розчарування. Але все одно не варто забувати про критичне мислення. Ми маємо бути досить тверезими у питаннях оцінки інших людей", - пояснив свою думку він.

Продюсер Полякової підкреслив, що артист має дещо "іншу психічну форму життя" та "іншу біохімію", а тому "від нього багато очікувати й не слід".

"Це - музикант, артист, це дуже складна психічна форма життя, це трішки інша біохімія. Його треба зрозуміти, простити та любити. Ця людина, яка має великий вплив і великий статус суспільний, в неї має бути потужний менеджмент і цей менеджмент повинен мати серйозні та жорсткі умови співпраці", - сказав Ясинський.

"Тому тут питання, можливо, до Горбенка, що він усе це довів до такого. Тому що від артиста в цілому очікувати багато чого не треба, і це не лише про Винника. Він дуже професійний і талановитий артист, але вже так сталося", - додав він.

Ясинський під час розмови з Дьоміним (скриншот)

Зірка додав, що тема повернення Винника не стала для нього надто бажаною для обговорення. Тим не менше, вона залишається важливою із кількох причин.

"Особисто я хотів би просто про це не знати. Засуджувати чи обговорювати - мені зараз не дуже це зручно. Але це треба. По-перше, для того, щоб усі артисти розуміли, що ці відносини (з продюсером, - прим. ред.), вони ділові їх треба правильно оформлювати. По-друге, артисти - це трішки інший стан психіки, їх треба оберігати від таких слів, вчинків і т. д", - зазначив він.

Нагадаємо, кількома днями раніше Винник презентував пісню "Мої люди", і у мережі її зустріли не так тепло, як він на те сподівався.

Виконавець влаштовував публічні розбірки зі своїм колишнім продюсером Олександром Горбенком, про якого згадував Ясинський. Горбенко звинувачував Винника у тому, що він виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення, ховаючись у машині під пледом, а також заявляв, що той нібито не сам пише свої пісні.

Олег Винник і його колишній продюсер Олександр Горбенко, з яким вони товаришували (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Музикант і його представниця Валерія Барон подібні закиди заперечували та називали їх брехнею.

Винника, як відомо, стали критикувати у період повномасштабного вторгнення. Він не просто зник із публічного простору, але і забув про допомогу власній країні. Наразі Олег, який живе у Німеччині, прийняв рішення повернутися в український шоубізнес, але нього обрушилася хвиля негативної реакції.