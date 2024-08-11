Повернення Олега Винника. Українці лютують через раптовий вчинок співака

Співак Олег Винник, який "зник" на тлі повномасштабної війни та припинив давати концерти, готується повернутися в шоу-бізнес. Втім, на цей "сюрприз" чекали не всі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як мережа реагує на повернення Винника та що про нього пишуть українці.

"Сюрприз" від співака - що відомо

Нещодавно офіційна керівниця фан-клубу артиста Валерія Барон оголосила, що Винник повертається в шоу-бізнес з новою піснею. Реліз треку заплановано вже на 23 серпня.

І повернення співака Валерія назвала "подарунком". Реліз, як виявилося, невипадково намітили на переддень Дня Незалежності.

"Сенсація! Ми дочекалися! 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні "Мої Люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і всім нам від нашого маестро! Все буде OV!", - писала Барон.

Винник повертається на сцену (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Як реагує мережа

Майже одразу після "сенсаційної" новини від Барон мережа "вибухнула" реакціями. Навіть під її дописом у Facebook з'явилося чимало коментарів. Звісно ж, не всі вони були позитивними.

Зокрема, юзери пишуть:

"Хай сидить в Німеччині і лікується"

"Нам таких подарунків не треба, дякую"

"А хтось чекав?".

Реакція на допис Барон (скріншоти)

У пабліках та Telegram-каналах ситуація аналогічна. Юзери негативно відреагували на новину про повернення Винника та пишуть:

"Хай запхне свої подарунки далеко і надовго"

"Кому він треба"

"Гроші закінчились".

Як українці реагують на повернення Винника (скріншоти)

Ба більше, Барон вже почала відповідати на хейт та захищати Винника. Вона заявила, що співак почав лікування ще до початку повномасштабної війни. Також Валерія написала, що в Україні Виннику "немає місця, де жити".

"І не лікуватися поїхав, а повернувся додому. Людина вже більше 20 років проживає виключно в Німеччині, є резидентом цієї країни і не має в Україні місця де жити. Вчіть матчастину, а потім розводьте "зраду". А все що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 млн євро. Норм так. Все заради Перемоги. Може вже досить шукати ворогів серед друзів", - заявила керівниця фан-клубу артиста.

Реакція Барон (скріншоти)