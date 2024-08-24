"От артиста много ожидать не надо": известный продюсер неожиданно высказался о Виннике

Михаил Ясинский, продюсер Оли Поляковой, высказался про Олега Винника на фоне его внезапного возвращения и не слишком удачной премьеры песни .

Что сказал знаменитость про артиста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Ясинский высказался о Виннике

Так, Михаил отметил, что, конечно, для многих Олег стал разочарованием, однако, по его словам, даже в этом случае не стоит забывать о критическом мышлении.

"Это глупо - требовать от других людей то, что мы ожидаем от них в соответствии с нашими представлениями о том, что нормально, а что нет. Конечно, он создавал определенный мужской патриотический образ, и это не о совпадении, это о разочаровании. Но все равно не стоит забывать о критическом мышлении. Мы должны быть достаточно трезвыми в вопросах оценки других людей", - пояснил он.

Продюсер Поляковой подчеркнул, что артист имеет несколько "иную психическую форму жизни" и "другую биохимию", поэтому "от него много ожидать и не следует".

Это - музыкант, артист, это очень сложная психическая форма жизни, это немного другая биохимия. Его нужно понять, простить и любить. Этот человек, обладающий большим влиянием и большим статусом в обществе, у него должен быть мощный менеджмент и этот менеджмент должен иметь серьезные и жесткие условия сотрудничества", - сказал Ясинский.

"Поэтому здесь вопрос, возможно, к Горбенко, что он все это довел до такого. Потому что от артиста в целом ожидать многого не надо, и это не только про Винника. Он очень профессиональный и талантливый артист, но уже так случилось", - добавил он.

Ясинский во время разговора с Деминым (скриншот)

Звезда отметил, что тема возвращения Винника не стала для него слишком желанной для обсуждения. Тем не менее, она остается важной по нескольким причинам.

"Лично я хотел бы просто об этом не знать. Осуждать или обсуждать - мне сейчас не очень это удобно. Но это надо. Во-первых, для того чтобы все артисты понимали, что эти отношения (с продюсером, - прим. ред.), они деловые их надо правильно оформлять. Во-вторых, артисты - это немного другое состояние психики, их надо оберегать от таких слов, поступков и т. д.", - сказал он.

Напомним, несколькими днями ранее Винник презентовал песню "Мої люди", и в сети ее встретили не так тепло, как он на это надеялся.

Исполнитель устраивал публичные разборки со своим бывшим продюсером Александром Горбенко, о котором упоминал Ясинский. Горбенко обвинял Винника в том, что он выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения, прячась в машине под пледом, а также заявлял, что тот якобы не сам пишет свои песни.

Олег Винник и его бывший продюсер Александр Горбенко, с которым они дружили (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Музыкант и его представительница Валерия Барон подобные упреки отрицали и называли их ложью.

Винника, как известно, стали критиковать в период полномасштабного вторжения. Он не просто исчез из публичного пространства, но и забыл о помощи собственной стране. Сейчас Олег, который живет в Германии, принял решение вернуться в украинский шоубизнес, но на него обрушилась волна негативной реакции.