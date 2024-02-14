Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Як заробити гроші за один день

Заробити гроші швидко - непросто, але можливо. Для цього найкраще шукати підробіток з погодинною, подобовою або ж разовою оплатою праці.

В Україні таким вимогам можуть відповідати вакансії:

промоутера

кур'єра

водія (таксі, вантажні перевезення тощо)

вантажника

помічника по господарству (робота в саду чи городі, косіння чи облаштування газонів тощо)

няні

прибиральника (разова допомога в будинку чи на прилеглій території, вивезення сміття і т.ін.)

кухаря

дизайнера

артиста масовки тощо

Кращі вакансії, що допускають неповну зайнятість

Промоутеру в Києві обіцяють до 25 000 гривень на місяць, або ж 200-250 гривень за годину + відсотки.

При цьому роботодавець готовий взяти на роботу навіть студентів, яким необхідно поєднувати навчання та роботу.

Промоутерів шукають на повну та неповну зайнятість (скріншот: work.ua)

Водію в Тернополі з власним вантажним автомобілем також пропонують працювати на договірних умовах. За місяць він може заробити до 90 000 гривень.

Уточнюється водночас, що ставка (фрахт) формується відповідно до умов перевізника та з урахуванням вантажних параметрів автомобіля - від 17 до 35 гривень за кілометр.

Для такої вакансії потрібен власний транспорт (скріншот: work.ua)

Комплектувальник, або ж робочий на складі у столиці може отримувати до 22 000 гривень на місяць, або ж 100-150 гривень на годину.

Ця вакансія пропонує працювати на умовах повної зайнятості, неповної зайнятості (у вечірні зміни), а також вночі.

Працювати тут можна по цивільно-правовому договору (скріншот: work.ua)

Кур'єр Glovo на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі в Івано-Франківську може заробляти до 40 000 гривень на місяць.

При цьому виплати можуть здійснюватися щодня або щотижня, а графік роботи формується з огляду на можливості потенційного працівника.

Знайти роботу кур'єром Glovo можна у різних містах України (скріншот: work.ua)

Няня-гувернантка або ж доглядальниця в Ужгороді може заробляти до 30 000 гривень на місяць. Рівень її зарплати залежатиме від досвіду, покладених роботодавцем обов'язків і робочого графіку.

В оголошенні уточнюється, що графік роботи - гнучкий (можливе обговорення робочих днів і годин).

Не всім няням платять погодинно й щодня, але варіанти трапляються (скріншот: work.ua)