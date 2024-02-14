От 1000 грн в день. Как быстро заработать деньги на временной работе

Как заработать деньги за один день

Заработать деньги быстро - непросто, но возможно. Для этого лучше всего искать подработку с почасовой, посуточной или разовой оплатой труда.

В Украине таким требованиям могут соответствовать вакансии:

промоутера

курьера

водителя (такси, грузовые перевозки и т.п.)

грузчика

помощника по хозяйству (работа в саду или огороде, кошение или обустройство газонов и т.п.)

няни

уборщика (разовая помощь в доме или на прилегающей территории, вывоз мусора и т.п.)

повара

дизайнера

артиста массовки и т.п.

Лучшие вакансии, допускающие неполную занятость

Промоутеру в Киеве обещают до 25 000 гривен в месяц, или 200-250 гривен в час + проценты.

При этом работодатель готов взять на работу даже студентов, которым необходимо совмещать обучение и работу.

Промоутеров ищут на полную и неполную занятость (скриншот: work.ua)

Водителю в Тернополе с собственным грузовым автомобилем также предлагается работать на договорных условиях. В месяц он может заработать до 90 000 гривен.

Уточняется, что ставка (фрахт) формируется в соответствии с условиями перевозчика и с учетом грузовых параметров автомобиля - от 17 до 35 гривен за километр.

Для такой вакансии требуется собственный транспорт (скриншот: work.ua)

Комплектовщик, или рабочий на складе в столице может получать до 22 000 гривен в месяц, или же 100-150 гривен в час.

Эта вакансия предлагает работать на условиях полной занятости, неполной занятости (в вечерние смены), а также ночью.

Работать здесь можно по гражданско-правовому договору (скриншот: work.ua)

Курьер Glovo на велосипеде, мотоцикле или автомобиле в Ивано-Франковске может зарабатывать до 40 000 гривен в месяц.

При этом выплаты могут производиться ежедневно или еженедельно, а график работы формируется с учетом возможностей потенциального работника.

Найти работу курьером Glovo можно в разных городах Украины (скриншот: work.ua)

Няня-гувернантка или сиделка в Ужгороде может зарабатывать до 30 000 гривен в месяц. Уровень ее зарплаты будет зависеть от опыта, возложенных работодателем обязанностей и рабочего графика.

В объявлении уточняется, что график работы - гибкий (возможно обсуждение рабочих дней и часов).

Не всем няням платят почасово и каждый день, но варианты встречаются (скриншот: work.ua)