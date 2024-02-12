Метеоролог, жокей та інші: у центрі зайнятості розповіли про незвичні вакансії для українців

Щоденно "Єдиний портал вакансій", який був створений спільними зусиллями Мінекономіки, Державної служби зайнятості та провідними сайтами з пошуку роботи, пропонує близько 200 тисяч вакансій для українців. Серед них є й досить незвичні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.

Як зазначається, понад 40 тисяч вакансії на порталі - з бази даних Державної служби зайнятості. Здебільшого - це звичні та традиційні для українців професії: продавець, офіс-менеджер, бухгалтер, кухар, вчитель, лікар, вантажник, водій, електрик.

Однак серед них зустрічаються й "пропозиції з родзинкою".

Це, зокрема, позиції метеоролога, гончара, купажника чаю, жокея, складальника годинників, відмітчика термометрів.

З творчих вирізняються такі, як: ведучий дискотеки, репетитор з вокалу, художник-бутафор, реставратор пам’яток архітектури, дизайнер пакування тощо.

Як зазначили у службі зайнятості, знаходити таких фахівців на потребу роботодавців не завжди просто, але цікаво.

Як приклад там навели одну з таких нетипових вакансій, яку вдалося працевлаштувавати фахівцям Львівської обласної служби зайнятості, а саме гідрогеолога від ТОВ "Трускавецькі мінеральні води".

"Рекрутер служби зайнятості опрацювала базу резюме та зупинилася на кандидатурі Мар’яни Бєлікової, адже жінка мала досвід роботи геолога у нафтовидобувній промисловості. Під час співбесіди безробітна переконала керівника підприємства у власному професіоналізмі та здатності швидко навчатися. Результатом стало запрошення Мар’яни на роботу. І таких історій дуже багато", - розповіли в службі.

Також наголошується, що вакансії, з якими фахівці служби починають працювати, проходять ретельну перевірку на предмет відповідності їх змісту вимогам чинного законодавства. Якщо в тексті пропозиції стають помітними ознаки дискримінації за віком, статтю, расою та іншими ознаками та переконаннями, вони повертаються на доопрацювання.