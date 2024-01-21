Віддалені вакансії в топі. Яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати

Вакансії з можливістю працювати віддалено залишаються найпопулярнішими серед українців. Наразі роботодавці готові наймати працівників на дистанційку у багатьох сферах. Водночас великий попит серед шукачів також мають професії адміністратора, спеціалісту з продажів.

Докладніше про популярні вакансії на ринку праці та які зарплати пропонують роботодавці – в матеріалі РБК-Україна .

Українці хочуть працювати дистанційно

Комфортні умови, гнучкий графік, можливість поєднувати роботу та навчання, економія часу та грошей на транспорт – всі ці переваги приваблюють шукачів вакансій онлайн. За даними Work.ua, українці надсилають найбільше відгуків саме на пропозиції дистанційної роботи.

Топ віддалених вакансій та середні зарплати:

UI/UX дизайнер – 27,5 тис.грн;

– 27,5 тис.грн; тестувальник – 25 тис. грн;

– 25 тис. грн; ретушер – 18 тис. грн;

– 18 тис. грн; перекладач англійської мови – 22,5 тис. грн;

– 22,5 тис. грн; відеомонтажер – 23 тис. грн;

– 23 тис. грн; копірайтер – 20 тис. грн;

– 20 тис. грн; графічний дизайнер – 19 тис. грн.

Щомісячні дослідження порталу пошуку роботи доводять, що українці не надто бажають працювати в офісах. Лише 8% опитаних Work.ua респондентів сказали, що їм комфортніше працювати в офісі, натомість 45% віддають перевагу дистанційці.

Роботодавцям, які пропонують вакансії онлайн, вдається отримувати у 5 разів більше відгуків від шукачів, ніж компаніям, які не надають такої можливості.

Таким, чином конкуренція на віддалені вакансії є досить високою. Які вакансії мають найбільший попит серед шукачів

Найбільше відгуків на Work.ua мають пропозиції роботи в таких галузях:

Продаж, закупівля

IT, комп’ютери, інтернет

Адміністрація, керівництво середньої ланки

Сфера обслуговування

Роздрібна торгівля

Секретаріат, діловодство

Маркетинг, реклама, PR

У сфері продажу та закупівель розміщують вакансії менеджерів із продажів різних товарів та послуг, менеджерів по роботі з клієнтами. Середню зарплату пропонують на рівні 25 тис. грн.

Вакансії для менеджера з продажу (скріншот Work.ua)

Сфера IT є найконкурентнішою. Хоча зарплати тут високі та є можливість працювати онлайн, кількість шукачів із досвідом б'є рекорди за підсумками минулого року. На Work.ua навели приклад, що на вакансію UI/UX-дизайнера до маркетингового агентства надіслав резюме 631 шукач із вимогою 2 роки досвіду.

Українці також активно шукають роботу у сфері "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки". Влаштуватися можна за вакансією адміністратора, помічника керівника, асистента на середню зарплату від 20 тис. грн.

Вакансії адміністратора (скріншот Work.ua)

Рейтинг зарплат

Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) станом на грудень 2023 очолили військові спеціальності: стрілець, мінометник, командир відділення, пілот дрона (понад 70 тис. грн), зв’язківець (60 тис. грн).

Найбільші зарплати серед цивільних професій мають:

медіабаєр – 55 тис. грн;

ендодонтист – 50 тис. грн;

водій-міжнародник – 45 тис. грн;

рихтувальник – 40 тис. грн;

бізнес-аналітик – 38 тис. грн;

рієлтор – 37,5 тис. грн.

Зарплати за вакансією медіабаєра (скріншот Work.ua)

Загалом середня заробітна плата в Україні на грудень 2023 складала 19 тис. грн (пропозиції по вакансіях на Work.ua). Лідером є Київська область із зарплатою 20,85 тис. грн. На Львівщині середня зарплата становить 19 тис. грн, у Дніпропетровській та Одеській області – 18 тис. грн, у Харківській – 17,5 тис. грн.