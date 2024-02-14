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Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Середа 14 лютого 2024 18:10
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Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі Заробити гроші швидко можна у різний спосіб (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Швидко заробити гроші дозволяє тимчасова або разова робота. Деякі вакансії пропонують також неповну зайнятість і погодинну оплату - за результатами виконаної роботи.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає, де можна заробити гроші за один день, а також які актуальні вакансії пропонують українцям швидкий заробіток.

Як заробити гроші за один день

Заробити гроші швидко - непросто, але можливо. Для цього найкраще шукати підробіток з погодинною, подобовою або ж разовою оплатою праці.

В Україні таким вимогам можуть відповідати вакансії:

  • промоутера
  • кур'єра
  • водія (таксі, вантажні перевезення тощо)
  • вантажника
  • помічника по господарству (робота в саду чи городі, косіння чи облаштування газонів тощо)
  • няні
  • прибиральника (разова допомога в будинку чи на прилеглій території, вивезення сміття і т.ін.)
  • кухаря
  • дизайнера
  • артиста масовки тощо

Кращі вакансії, що допускають неповну зайнятість

Промоутеру в Києві обіцяють до 25 000 гривень на місяць, або ж 200-250 гривень за годину + відсотки.

При цьому роботодавець готовий взяти на роботу навіть студентів, яким необхідно поєднувати навчання та роботу.

Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Промоутерів шукають на повну та неповну зайнятість (скріншот: work.ua)

Водію в Тернополі з власним вантажним автомобілем також пропонують працювати на договірних умовах. За місяць він може заробити до 90 000 гривень.

Уточнюється водночас, що ставка (фрахт) формується відповідно до умов перевізника та з урахуванням вантажних параметрів автомобіля - від 17 до 35 гривень за кілометр.

Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Для такої вакансії потрібен власний транспорт (скріншот: work.ua)

Комплектувальник, або ж робочий на складі у столиці може отримувати до 22 000 гривень на місяць, або ж 100-150 гривень на годину.

Ця вакансія пропонує працювати на умовах повної зайнятості, неповної зайнятості (у вечірні зміни), а також вночі.

Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Працювати тут можна по цивільно-правовому договору (скріншот: work.ua)

Кур'єр Glovo на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі в Івано-Франківську може заробляти до 40 000 гривень на місяць.

При цьому виплати можуть здійснюватися щодня або щотижня, а графік роботи формується з огляду на можливості потенційного працівника.

Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Знайти роботу кур'єром Glovo можна у різних містах України (скріншот: work.ua)

Няня-гувернантка або ж доглядальниця в Ужгороді може заробляти до 30 000 гривень на місяць. Рівень її зарплати залежатиме від досвіду, покладених роботодавцем обов'язків і робочого графіку.

В оголошенні уточнюється, що графік роботи - гнучкий (можливе обговорення робочих днів і годин).

Від 1000 грн за день. Як швидко заробити гроші на тимчасовій роботі

Не всім няням платять погодинно й щодня, але варіанти трапляються (скріншот: work.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні для українців вакансії, наявні у центрах зайнятості.

Читайте також, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати.

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