От 1000 грн в день. Как быстро заработать деньги на временной работе
Быстро заработать деньги позволяет временная или разовая работа. Некоторые вакансии предлагают также неполную занятость и почасовую оплату - по результатам проделанной работы.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает, где можно заработать деньги за один день, а также какие актуальные вакансии предлагают украинцам быстрый заработок.
Как заработать деньги за один день
Заработать деньги быстро - непросто, но возможно. Для этого лучше всего искать подработку с почасовой, посуточной или разовой оплатой труда.
В Украине таким требованиям могут соответствовать вакансии:
- промоутера
- курьера
- водителя (такси, грузовые перевозки и т.п.)
- грузчика
- помощника по хозяйству (работа в саду или огороде, кошение или обустройство газонов и т.п.)
- няни
- уборщика (разовая помощь в доме или на прилегающей территории, вывоз мусора и т.п.)
- повара
- дизайнера
- артиста массовки и т.п.
Лучшие вакансии, допускающие неполную занятость
Промоутеру в Киеве обещают до 25 000 гривен в месяц, или 200-250 гривен в час + проценты.
При этом работодатель готов взять на работу даже студентов, которым необходимо совмещать обучение и работу.
Промоутеров ищут на полную и неполную занятость (скриншот: work.ua)
Водителю в Тернополе с собственным грузовым автомобилем также предлагается работать на договорных условиях. В месяц он может заработать до 90 000 гривен.
Уточняется, что ставка (фрахт) формируется в соответствии с условиями перевозчика и с учетом грузовых параметров автомобиля - от 17 до 35 гривен за километр.
Для такой вакансии требуется собственный транспорт (скриншот: work.ua)
Комплектовщик, или рабочий на складе в столице может получать до 22 000 гривен в месяц, или же 100-150 гривен в час.
Эта вакансия предлагает работать на условиях полной занятости, неполной занятости (в вечерние смены), а также ночью.
Работать здесь можно по гражданско-правовому договору (скриншот: work.ua)
Курьер Glovo на велосипеде, мотоцикле или автомобиле в Ивано-Франковске может зарабатывать до 40 000 гривен в месяц.
При этом выплаты могут производиться ежедневно или еженедельно, а график работы формируется с учетом возможностей потенциального работника.
Найти работу курьером Glovo можно в разных городах Украины (скриншот: work.ua)
Няня-гувернантка или сиделка в Ужгороде может зарабатывать до 30 000 гривен в месяц. Уровень ее зарплаты будет зависеть от опыта, возложенных работодателем обязанностей и рабочего графика.
В объявлении уточняется, что график работы - гибкий (возможно обсуждение рабочих дней и часов).
Не всем няням платят почасово и каждый день, но варианты встречаются (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали о необычных для украинцев вакансиях, имеющихся в центрах занятости.
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