Вибух фантастичного смаку: рецепт простого мандаринового десерту (відео)

Зима в Україні - це сезон соковитих мандаринів. Ви здивуєтеся, проте їх можна не просто їсти як фрукт, а ще й приготувати вишукані десерти, як у ресторані.
Мандаринова панакота є однією з таких варіацій оригінальних солодощів.
Рецептом зимової смакоти діляться на сторінці в Instagram "Смачні домашні рецепти".
Для приготування вершкового шару панакоти вам знадобиться:
Для створення шару з мандаринів візьміть:
Для обох шарів заливаємо желатин холодною водою та відставляємо розбухати.
Щоб приготувати вершковий шар з'єднуємо вершки, ваніль, цукор і підігріваємо суміш, щоб вершки стали гарячими. Знімаємо з вогню, додаємо желатин і розмішуємо до розчинення желатину.
Охолоджуємо до кімнатної температури та розливаємо по склянках. Обов'язково покладіть у холодильник для застигання. Також залиште небагато вершкового шару для серединки.
Щоб приготувати мандариновий шар чистимо мандарини, збиваємо блендером і проціджуємо сік. З'єднуємо сік, цукор і також підігріваємо, щоб сік став гарячим, Знімаємо з вогню і додаємо желатин, розмішуємо до його розчинення.
Для вершкового мандаринового шару з'єднуємо 150 мл рідини з вершкового шару і 100 мл рідини з мандаринового шару та розливаємо по склянках з уже холодним першим шаром. Знову охолоджуємо.
На середній шар розливаємо мандариновий шар і знову охолоджуємо.
На повне застигання кожного шару потрібна приблизно година, тому зважте на це під час приготування.
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