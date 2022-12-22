Новорічний десерт "Шишка" за 15 хвилин: простий рецепт (відео)

Зима асоціюється із домашніми теплими вечорами під пледом з чашкою гарячого чаю. Але до чаю завжди хочеться чогось солоденького та ще й простого в приготуванні.

Десерт "Шишка" є саме таким! Рецептом діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування смачних їстівних шишок візьміть:

350 грамів печива з топленого молока

50 мілілітрів молока

150 мілілітрів згущеного молока

80 грамів вершкового масла

3 столових ложки какао

шоколадні пластівці

цукрову пудру

Ці пропорції розраховані на 12 порцій десерту.

Покрокове приготування

Печиво подрібніть в крихту. Змішайте вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м'яке вершкове масло і какао. Поступово додайте крихту печива і замішайте пластичне тісто.

Розділіть тісто на частини та сформуйте шишки. Шоколадні пластівці розріжте навпіл і вставте в шишку внутрішньою частиною догори. Це імітація "крилець" шишки. За бажанням тісто можна наповнити шоколадною пастою.

Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години. При подачі посипаємо цукровою пудрою.

Десерт є не лише дуже смачним, але й має ефектний вигляд, тож обов'язково готуйте!