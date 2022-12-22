Новорічний десерт "Шишка" за 15 хвилин: простий рецепт (відео)
Зима асоціюється із домашніми теплими вечорами під пледом з чашкою гарячого чаю. Але до чаю завжди хочеться чогось солоденького та ще й простого в приготуванні.
Десерт "Шишка" є саме таким! Рецептом діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування смачних їстівних шишок візьміть:
- 350 грамів печива з топленого молока
- 50 мілілітрів молока
- 150 мілілітрів згущеного молока
- 80 грамів вершкового масла
- 3 столових ложки какао
- шоколадні пластівці
- цукрову пудру
Ці пропорції розраховані на 12 порцій десерту.
Покрокове приготування
Печиво подрібніть в крихту. Змішайте вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м'яке вершкове масло і какао. Поступово додайте крихту печива і замішайте пластичне тісто.
Розділіть тісто на частини та сформуйте шишки. Шоколадні пластівці розріжте навпіл і вставте в шишку внутрішньою частиною догори. Це імітація "крилець" шишки. За бажанням тісто можна наповнити шоколадною пастою.
Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години. При подачі посипаємо цукровою пудрою.
Десерт є не лише дуже смачним, але й має ефектний вигляд, тож обов'язково готуйте!
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