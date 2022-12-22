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Новорічний десерт "Шишка" за 15 хвилин: простий рецепт (відео)

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Четвер 22 грудня 2022 18:34
Новорічний десерт "Шишка" за 15 хвилин: простий рецепт (відео) Як приготувати десерт "Шишка" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Зима асоціюється із домашніми теплими вечорами під пледом з чашкою гарячого чаю. Але до чаю завжди хочеться чогось солоденького та ще й простого в приготуванні.

Десерт "Шишка" є саме таким! Рецептом діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.

Інгредієнти

Для приготування смачних їстівних шишок візьміть:

  • 350 грамів печива з топленого молока
  • 50 мілілітрів молока
  • 150 мілілітрів згущеного молока
  • 80 грамів вершкового масла
  • 3 столових ложки какао
  • шоколадні пластівці
  • цукрову пудру

Ці пропорції розраховані на 12 порцій десерту.

Покрокове приготування

Печиво подрібніть в крихту. Змішайте вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м'яке вершкове масло і какао. Поступово додайте крихту печива і замішайте пластичне тісто.

Розділіть тісто на частини та сформуйте шишки. Шоколадні пластівці розріжте навпіл і вставте в шишку внутрішньою частиною догори. Це імітація "крилець" шишки. За бажанням тісто можна наповнити шоколадною пастою.

Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години. При подачі посипаємо цукровою пудрою.

Десерт є не лише дуже смачним, але й має ефектний вигляд, тож обов'язково готуйте!

Раніше ми ділилися рецептом фантастичного медового печива для дітей.

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