Взрыв фантастического вкуса: рецепт простого мандаринового десерта (видео)

Что нужно

Для приготовления сливочного слоя панакоты вам понадобится:

15 г желатина + 100 мл воды

600 г сливок 10-20% или молока

80 г сахара

ванильный сахар или жидкая ваниль

Для создания слоя из мандаринов возьмите:

15 г желатина + 100 мл воды

900 г мандаринов

50 г сахара

Готовим пошагово

Для обоих слоев заливаем желатин холодной водой и отставляем разбухать.

Чтобы приготовить сливочный слой, соединяем сливки, ваниль, сахар и подогреваем смесь, чтобы сливки стали горячими. Снимаем с огня, добавляем желатин и размешиваем до растворения желатина.

Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Обязательно положите в холодильник для застывания. Также оставьте немного сливочного слоя для серединки.

Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар и также подогреваем, чтобы сок стал горячим, снимаем с огня и добавляем желатин, размешиваем до его растворения.

Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам уже холодным первым слоем. Снова охлаждаем.

На средний слой разливаем мандариновый слой и снова охлаждаем.

На полное застывание каждого слоя требуется примерно час, поэтому учтите это во время приготовления.