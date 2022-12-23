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Взрыв фантастического вкуса: рецепт простого мандаринового десерта (видео)

Рецепт мандариновой панакоты (фото: smachnonews.24tv.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Зима в Украине - это сезон сочных мандаринов. Вы удивитесь, однако их можно не просто есть как фрукт, но и приготовить изысканные десерты, как в ресторане.

Мандариновая панакота является одной из таких вариаций оригинальных сладостей.

Рецептом зимних вкусностей делятся на странице в Instagram "Вкусные домашние рецепты".

Что нужно

Для приготовления сливочного слоя панакоты вам понадобится:

  • 15 г желатина + 100 мл воды
  • 600 г сливок 10-20% или молока
  • 80 г сахара
  • ванильный сахар или жидкая ваниль

Для создания слоя из мандаринов возьмите:

  • 15 г желатина + 100 мл воды
  • 900 г мандаринов
  • 50 г сахара

Готовим пошагово

Для обоих слоев заливаем желатин холодной водой и отставляем разбухать.

Чтобы приготовить сливочный слой, соединяем сливки, ваниль, сахар и подогреваем смесь, чтобы сливки стали горячими. Снимаем с огня, добавляем желатин и размешиваем до растворения желатина.

Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Обязательно положите в холодильник для застывания. Также оставьте немного сливочного слоя для серединки.

Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар и также подогреваем, чтобы сок стал горячим, снимаем с огня и добавляем желатин, размешиваем до его растворения.

Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам уже холодным первым слоем. Снова охлаждаем.

На средний слой разливаем мандариновый слой и снова охлаждаем.

На полное застывание каждого слоя требуется примерно час, поэтому учтите это во время приготовления.

Раньше мы делились рецептом пирожков на сковороде за 5 минут.

Читайте также, как приготовить пирожное "Шишки" за 15 минут.

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