Пиріжки-п'ятихвилинки на пательні: два неймовірно простих рецепти
Коли часу зовсім мало і під руками є необхідні продукти, можна для сніданку чи перекушування зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки. Ще такі пиріжки можна швидко зробити, якщо в будинку немає світла, але є газ для приготування їжі.
Як зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки на сковороді - читайте в матеріалі нижче.
Гарячі пиріжки
Складові:
- Зелена цибуля - 1 пучок
- Відварене яйце – 3 шт.
- Сіль, перець - до свого смаку
Для тесту:
- 0,5 л кефіру
- Яйце - 1 шт.
- Сода – 0,5 ч. ложки
- Борошно - 250 г
Спосіб приготування:
Нарізаємо дрібно цибулю та відварені яйця, додаємо трохи спецій до свого смаку. В окремій мисці замішуємо кефір, яйце, соду та сіль. Ретельно перемішуємо та додаємо начинку. Потім насипаємо борошно і знову все добре вимішуємо.
Смажити на сковороді з кожного боку по 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Можна використовувати пательню із виїмками для панкейків. Подавати до столу зі сметаною.
Пампушки-трикутники
Складові:
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Сир - 80 г
- Сир - 80 г
- Сіль – 1 ч. ложка
- Зелена цибуля - 30-50 г
- Петрушка зелена – 30-50 г
- Розпушувач - 10 г
- Часник - 1 зубчик
- Борошно - 350 г
- Сіль, перець, спеції – до свого смаку
Спосіб приготування:
У миску насипаємо сир, натираємо на дрібній тертці твердий сир, розбиваємо два яйця і додаємо сіль. Нарізаємо зелень і додаємо подрібнений зубчик часнику. Наливаємо молоко і вимішуємо віночком чи вилкою.
Борошно змішуємо з розпушувачем, додаємо до решти та вимішуємо спочатку виделкою, а потім руками - до однорідного стану тіста. Тісто потрібно розкотити в коло та порізати на трикутники.
Розігрійте олію на сковороді та обсмажуйте в ній трикутники до золотистого кольору з двох сторін.
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