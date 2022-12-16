Пиріжки-п'ятихвилинки на пательні: два неймовірно простих рецепти

Коли часу зовсім мало і під руками є необхідні продукти, можна для сніданку чи перекушування зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки. Ще такі пиріжки можна швидко зробити, якщо в будинку немає світла, але є газ для приготування їжі.

Як зробити швидкі пиріжки-п'ятихвилинки на сковороді - читайте в матеріалі нижче.

Гарячі пиріжки

Складові:

Зелена цибуля - 1 пучок

Відварене яйце – 3 шт.

Сіль, перець - до свого смаку

Для тесту:

0,5 л кефіру

Яйце - 1 шт.

Сода – 0,5 ч. ложки

Борошно - 250 г

Спосіб приготування:

Нарізаємо дрібно цибулю та відварені яйця, додаємо трохи спецій до свого смаку. В окремій мисці замішуємо кефір, яйце, соду та сіль. Ретельно перемішуємо та додаємо начинку. Потім насипаємо борошно і знову все добре вимішуємо.

Смажити на сковороді з кожного боку по 3-4 хвилини до золотистої скоринки. Можна використовувати пательню із виїмками для панкейків. Подавати до столу зі сметаною.

Пампушки-трикутники

Складові:

Яйця – 2 шт.

Молоко – 100 мл

Сир - 80 г

Сир - 80 г

Сіль – 1 ч. ложка

Зелена цибуля - 30-50 г

Петрушка зелена – 30-50 г

Розпушувач - 10 г

Часник - 1 зубчик

Борошно - 350 г

Сіль, перець, спеції – до свого смаку

Спосіб приготування:

У миску насипаємо сир, натираємо на дрібній тертці твердий сир, розбиваємо два яйця і додаємо сіль. Нарізаємо зелень і додаємо подрібнений зубчик часнику. Наливаємо молоко і вимішуємо віночком чи вилкою.

Борошно змішуємо з розпушувачем, додаємо до решти та вимішуємо спочатку виделкою, а потім руками - до однорідного стану тіста. Тісто потрібно розкотити в коло та порізати на трикутники.

Розігрійте олію на сковороді та обсмажуйте в ній трикутники до золотистого кольору з двох сторін.