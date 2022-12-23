ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух фантастичного смаку: рецепт простого мандаринового десерту (відео)

Новость на русском →
П'ятниця 23 грудня 2022 20:20
Вибух фантастичного смаку: рецепт простого мандаринового десерту (відео) Рецепт мандаринової панакоти (фото: smachnonews.24tv.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Зима в Україні - це сезон соковитих мандаринів. Ви здивуєтеся, проте їх можна не просто їсти як фрукт, а ще й приготувати вишукані десерти, як у ресторані.

Мандаринова панакота є однією з таких варіацій оригінальних солодощів.

Рецептом зимової смакоти діляться на сторінці в Instagram "Смачні домашні рецепти".

Що потрібно

Для приготування вершкового шару панакоти вам знадобиться:

  • 15 г желатину + 100 мл води
  • 600 г вершків 10-20% чи молока
  • 80 г цукру
  • ванільний цукор чи рідка ваніль

Для створення шару з мандаринів візьміть:

  • 15 г желатину + 100 мл води
  • 900 г мандаринів
  • 50 г цукру

Готуємо покроково

Для обох шарів заливаємо желатин холодною водою та відставляємо розбухати.

Щоб приготувати вершковий шар з'єднуємо вершки, ваніль, цукор і підігріваємо суміш, щоб вершки стали гарячими. Знімаємо з вогню, додаємо желатин і розмішуємо до розчинення желатину.

Охолоджуємо до кімнатної температури та розливаємо по склянках. Обов'язково покладіть у холодильник для застигання. Також залиште небагато вершкового шару для серединки.

Щоб приготувати мандариновий шар чистимо мандарини, збиваємо блендером і проціджуємо сік. З'єднуємо сік, цукор і також підігріваємо, щоб сік став гарячим, Знімаємо з вогню і додаємо желатин, розмішуємо до його розчинення.

Для вершкового мандаринового шару з'єднуємо 150 мл рідини з вершкового шару і 100 мл рідини з мандаринового шару та розливаємо по склянках з уже холодним першим шаром. Знову охолоджуємо.

На середній шар розливаємо мандариновий шар і знову охолоджуємо.

На повне застигання кожного шару потрібна приблизно година, тому зважте на це під час приготування.

Раніше ми ділилися рецептом пиріжків на пательні за 5 хвилин.

Читайте також, як приготувати тістечко "Шишки" за 15 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування страв мандарини Новий рік