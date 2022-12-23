Вибух фантастичного смаку: рецепт простого мандаринового десерту (відео)

Зима в Україні - це сезон соковитих мандаринів. Ви здивуєтеся, проте їх можна не просто їсти як фрукт, а ще й приготувати вишукані десерти, як у ресторані.

Що потрібно

Для приготування вершкового шару панакоти вам знадобиться:

15 г желатину + 100 мл води

600 г вершків 10-20% чи молока

80 г цукру

ванільний цукор чи рідка ваніль

Для створення шару з мандаринів візьміть:

15 г желатину + 100 мл води

900 г мандаринів

50 г цукру

Готуємо покроково

Для обох шарів заливаємо желатин холодною водою та відставляємо розбухати.

Щоб приготувати вершковий шар з'єднуємо вершки, ваніль, цукор і підігріваємо суміш, щоб вершки стали гарячими. Знімаємо з вогню, додаємо желатин і розмішуємо до розчинення желатину.

Охолоджуємо до кімнатної температури та розливаємо по склянках. Обов'язково покладіть у холодильник для застигання. Також залиште небагато вершкового шару для серединки.

Щоб приготувати мандариновий шар чистимо мандарини, збиваємо блендером і проціджуємо сік. З'єднуємо сік, цукор і також підігріваємо, щоб сік став гарячим, Знімаємо з вогню і додаємо желатин, розмішуємо до його розчинення.

Для вершкового мандаринового шару з'єднуємо 150 мл рідини з вершкового шару і 100 мл рідини з мандаринового шару та розливаємо по склянках з уже холодним першим шаром. Знову охолоджуємо.

На середній шар розливаємо мандариновий шар і знову охолоджуємо.

На повне застигання кожного шару потрібна приблизно година, тому зважте на це під час приготування.