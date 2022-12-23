Взрыв фантастического вкуса: рецепт простого мандаринового десерта (видео)
Зима в Украине - это сезон сочных мандаринов. Вы удивитесь, однако их можно не просто есть как фрукт, но и приготовить изысканные десерты, как в ресторане.
Мандариновая панакота является одной из таких вариаций оригинальных сладостей.
Рецептом зимних вкусностей делятся на странице в Instagram "Вкусные домашние рецепты".
Что нужно
Для приготовления сливочного слоя панакоты вам понадобится:
- 15 г желатина + 100 мл воды
- 600 г сливок 10-20% или молока
- 80 г сахара
- ванильный сахар или жидкая ваниль
Для создания слоя из мандаринов возьмите:
- 15 г желатина + 100 мл воды
- 900 г мандаринов
- 50 г сахара
Готовим пошагово
Для обоих слоев заливаем желатин холодной водой и отставляем разбухать.
Чтобы приготовить сливочный слой, соединяем сливки, ваниль, сахар и подогреваем смесь, чтобы сливки стали горячими. Снимаем с огня, добавляем желатин и размешиваем до растворения желатина.
Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Обязательно положите в холодильник для застывания. Также оставьте немного сливочного слоя для серединки.
Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар и также подогреваем, чтобы сок стал горячим, снимаем с огня и добавляем желатин, размешиваем до его растворения.
Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 мл жидкости из сливочного слоя и 100 мл жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам уже холодным первым слоем. Снова охлаждаем.
На средний слой разливаем мандариновый слой и снова охлаждаем.
На полное застывание каждого слоя требуется примерно час, поэтому учтите это во время приготовления.
Раньше мы делились рецептом пирожков на сковороде за 5 минут.
Читайте также, как приготовить пирожное "Шишки" за 15 минут.