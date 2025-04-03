Viber запускає в Україні сервіс для знайомств: що потрібно знати

Третього квітня 2025 року компанія Rakuten Viber офіційно запустила в Україні новий сервіс для знайомств - Viber Dating.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний канал компанії у Viber.
Сервіс дає змогу користувачам знаходити пару або друзів безпосередньо через застосунок Viber, забезпечуючи при цьому високий рівень приватності та безпеки.
Окремий профіль
Профіль для знайомств відокремлений від основного акаунта у Viber, що гарантує конфіденційність особистих даних.
Прихований номер телефону
Номери телефонів користувачів залишаються прихованими, що підвищує рівень безпеки під час спілкування.
Верифікація профілів
Усі профілі пов'язані з обліковими записами Viber, що знижує ризик зіткнутися з фейковими акаунтами.
Модерація контенту
Сервіс використовує як автоматизовані, так і ручні методи модерації для забезпечення безпечного середовища спілкування.
Варто зазначити, що попередня реєстрація у Viber Dating в Україні була відкрита ще 13 лютого 2025 року, і за цей час сервіс отримав схвальні відгуки від користувачів.
Запуск Viber Dating в Україні є частиною стратегії компанії з розширення функціональності застосунку та надання користувачам нових можливостей для спілкування та знайомств.
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