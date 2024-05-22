9 найкорисніших функцій Viber, про які вам слід знати

Viber - найпопулярніший месенджер в Україні, ним користуються 96 відсотків українців, які мають смартфон. Щомісяця за його допомогою українці надсилають понад 10 мільйонів повідомлень та здійснюють близько 5 мільйонів дзвінків. А ще він має безліч корисних функцій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на комунікаційну платформу Dexatel , яка надає широкий спектр рішень для обміну повідомленнями.

Вимкнення повідомлень

Трапляються випадки, коли ви не хочете, щоб випадкові повідомлення з'являлися щохвилини. І для цього Viber Business вигадав рішення. Ця функція дозволяє вимкнути сповіщення, і, звичайно, ви завжди можете включити їх знову, коли вам знадобиться.

Відкрийте додаток Viber і перейдіть у "Налаштування"

Виберіть оповіщення та зніміть прапорці з усіх опцій, пов'язаних із сповіщеннями, включаючи "Показати попередній перегляд повідомлення" та "Спливаюче вікно нового повідомлення".

Або введіть конкретний груповий чат, який ви відключили, перейдіть до "Інформація про чат" або проведіть пальцем вліво і виберіть "Вимкнути звук групи"

Приховування чату

Якщо ви хочете зберігати конфіденційність певних чатів, є функція, що дозволяє захистити розмови, що містять конфіденційну або особисту інформацію.

Просто виконайте такі дії:

На екрані чату Viber натисніть та утримуйте чат, який хочете приховати

У вікні виберіть "Приховати цей чат"

Введіть 4-значний PIN-код, щоб сховати чат

Або увійдіть до конкретного чату, проведіть пальцем вліво і виберіть "Приховати цей чат".

Увімкнення смарт-повідомлень

Як і будь-який інший додаток для обміну миттєвими повідомленнями, Viber відображає всі ваші повідомлення. Але якщо у вас, здавалося б, нескінченний список чатів, швидше за все, ви отримуватимете сотні повідомлень щодня. Отримання сповіщень кожного повідомлення може дратувати, особливо якщо ви зайняті.

Одна з функцій Viber призначена для того, щоб об'єднати всі повідомлення чату в одне сповіщення.

Увійдіть до чату, в якому ви хочете зменшити кількість сповіщень

Увімкніть опцію "Розумні сповіщення" або "Об'єднати сповіщення"

Невидимий статус

Іноді ви можете приховати той факт, що ви знаходитесь в мережі або бачили повідомлення своїх контактів. Viber має для цього хитрість, що надає вам ще один рівень конфіденційності. Ця функція дозволяє стати "невидимим", приховавши статус "У мережі".

На головній сторінці Viber перейдіть до "Налаштування" та натисніть "Конфіденційність"

Знайдіть опцію "В мережі" та відключіть її

Якщо хочете, зробіть те саме з опцією "Переглянуто" нижче

Секретний чат

Деякі розмови надто конфіденційні, щоб вести їх у листуванні на телефоні. І оскільки можливості Viber здаються величезними щодо конфіденційності, цей випадок не є винятком.

Завдяки опції секретного чату у додатку повідомлення зникнуть через заданий період часу.

Як увімкнути повідомлення, що зникають:

Увійдіть до чату, який хочете зберегти в секреті

Натисніть на значок таймера в нижній частині екрана (якщо ви не бачите цей значок, можливо, вам необхідно оновити додаток)

Виберіть період часу, після якого ви хочете, щоб повідомлення зникли

Швидке перемикання між чатами

Якщо ви ведете кілька різних розмов одночасно, можливо, вам захочеться миттєво перемикатися між чатами. Замість того, щоб заходити на головну сторінку додатку щоразу, коли вам потрібно змінити чат, Viber має найкраще рішення для вас.

У чаті, в якому ви зараз перебуваєте, проведіть по екрану праворуч

Ви побачите список усіх ваших активних розмов; натисніть на чат, до якого хочете увійти

Створення власних стікерів

Одна з найцікавіших функцій додатку Viber - можливість створювати власні стікери. Так само, як прикріплюючи фотографії та відео, ви просто вибираєте фотографію зі своєї галереї та перетворюєте її на наклейку.

Інтегрована функція - це те, що відрізняє Viber від інших додатків для обміну повідомленнями. Наприклад, у WhatsApp вам потрібно встановити сторонні додатки для створення стікерів.

Користувальницькі наклейки також можуть стати у нагоді, щоб додати веселощів у мобільні маркетингові кампанії і творити дива із залученням клієнтів.

Як створити стікер:

Увійдіть до будь-якого чату та натисніть на значок наклейки внизу екрана

Виберіть піктограму "Додати" в нижньому правому куті.

Перейдіть до розділу "Створити стікери" і завантажте зображення, щоб перетворити його на наклейку

Видалення повідомлень для всіх

Ви коли-небудь помилково відправляли повідомлення на неправильний номер телефону чи групу і хотіли негайно його скасувати? В інших випадках повідомлення може бути пронизане помилками, і вам захочеться просто стерти його і написати нове.

Ця функція Viber дозволяє видалити будь-яке повідомлення, яке ви відправили помилково або хочете переписати.

У чаті натисніть та утримуйте повідомлення, яке хочете видалити, доки не з'явиться діалогове вікно

Виберіть "Видалити" та натисніть "Видалити для всіх"

Налаштування групових дзвінків

Чи хочете ви зв'язатися з групою друзів, які живуть за кордоном, або швидко зустрітися з колегами, Viber допоможе вам. Ця функція дозволяє вам спілкуватися щонайменше з п'ятьма контактами одночасно. Ви навіть можете переключити груповий голосовий дзвінок на відеодзвінок у будь-який момент розмови.