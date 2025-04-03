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Viber запускает в Украине сервис для знакомств: что нужно знать

Viber поможет пользователям найти пару (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Третьего апреля 2025 года компания Rakuten Viber официально запустила в Украине новый сервис для знакомств - Viber Dating.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал компании в Viber.

Сервис позволяет пользователям находить пару или друзей напрямую через приложение Viber, обеспечивая при этом высокий уровень приватности и безопасности.

Основные характеристики Viber Dating

Отдельный профиль

Профиль для знакомств отделен от основного аккаунта в Viber, что гарантирует конфиденциальность личных данных.

Скрытый номер телефона

Номера телефонов пользователей остаются скрытыми, что повышает уровень безопасности при общении.

Верификация профилей

Все профили связаны с учетными записями Viber, что снижает риск столкнуться с фейковыми аккаунтами.

Модерация контента

Сервис использует как автоматизированные, так и ручные методы модерации для обеспечения безопасной среды общения.

Как начать пользоваться Viber Dating

  • Откройте приложение Viber и перейдите в меню "Еще" (три точки)
  • Выберите опцию "Viber Dating"
  • Создайте профиль, добавив фото и краткую информацию о себе
  • Начните просматривать предложенные профили и находить новые знакомства.

Стоит отметить, что предварительная регистрация в Viber Dating в Украине была открыта еще 13 февраля 2025 года, и за это время сервис получил положительные отзывы от пользователей.

Запуск Viber Dating в Украине является частью стратегии компании по расширению функциональности приложения и предоставлению пользователям новых возможностей для общения и знакомств.

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