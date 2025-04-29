У Viber Dating з'явилася важлива функція: кому вона корисна

Viber Dating, сервіс знайомств у популярному месенджері Viber, представив функцію "Приховати контакти" - вона дає змогу користувачам уникнути незручних збігів із людьми зі свого списку контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз компанії Viber.

Нова опція стане особливо актуальною в ситуаціях, коли:

Стрічка знайомств несподівано нагадує сімейні збори: на екрані з'являються двоюрідний брат або інші родичі, з якими зустрічі на платформі навряд чи будуть доречні

Серед метчів - колеги, постачальники або клієнти. Ділові зв'язки рідко сумісні з романтикою, а невдале побачення може призвести до незручних ситуацій на роботі

У стрічці - колишні або друзі колишніх партнерів. Навіть якщо розставання пройшло мирно, не кожен захоче продовжувати спілкування в романтичному ключі.

Щоб скористатися новою функцією, потрібно зайти в налаштування профілю, вибрати пункт "Приховати контакти", відзначити потрібні номери - і все. Є й функція пошуку: якщо ви згадали конкретне ім'я - просто знайдіть його і приховайте вручну.

Найближчим часом з'явиться й опція "Приховати всі контакти" - вона дасть змогу приховати всіх абонентів з адресної книги одним натисканням (якщо в ній менше ніж 100 записів). Також Viber планує додати можливість приховувати цілі групи і незбережені номери з чатів.

Ця опція робить Viber Dating першою платформою, яка пропонує такий рівень конфіденційності та управління добірками. Користувачі зможуть регулярно оновлювати список прихованих контактів, особливо при появі нових учасників у чатах.

Зареєструватися у Viber Dating можна за посиланням: https://vb.me/dating_launch_ua

Функція дозволяє приховати з пошуку номери, які не хочеться бачити у стрічці дейтингу (фото: Viber)

Rakuten Viber - один із найпопулярніших і найнадійніших додатків у світі. Він надає безпечне цифрове середовище для спілкування, управління справами, розваг і романтичних знайомств. В Україні Viber встановлено на 98% смартфонів. Сам бренд є частиною японського технологічного гіганта Rakuten Group, Inc., провідного гравця у сфері фінтеху, електронної комерції, контенту та цифрових комунікацій.