4 проблеми з Viber, на які постійно скаржаться: як їх вирішити

Хоча це один з найпопулярніших додатків для обміну повідомленнями, Viber, як і багато програм для смартфонів, може почати поводитися дивно. Користувачі повідомляли про збої та зависання, але це лише деякі проблеми, з якими ви можете зіткнутися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт MobileTrans , який спеціалізується на перенесенні даних із телефону на телефон.

Проблеми з активацією

Активація Viber здається простою. Однак, багато користувачів повідомляють про проблеми з цим початковим кроком. Щоб активувати Viber, вам потрібно ввести номер телефону, потім ви повинні отримати SMS з кодом активації.

Багато користувачів не проходять цей крок, і на це є кілька причин. По-перше, ви повинні підтвердити, що SIM-картка дійсна. В іншому випадку ви не отримаєте код активації. По-друге, Viber завжди вимагає підключення до Інтернету - сотового зв'язку або Wi-Fi.

Якщо у вас немає доступу до Інтернету, ви отримаєте повідомлення про це.

Це функція автоматичного зворотного дзвінка, яка активує Viber, як тільки ви відповісте на дзвінок. Пам'ятайте: якщо ви запитували код більше 3 разів, ваш обліковий запис буде заблоковано. Тоді вам потрібно буде перевстановити Viber і створити новий обліковий запис.

Не надсилаються та не надходять повідомлення

Viber використовує ваш Інтернет під час надсилання або отримання повідомлень. Багато користувачів стикалися з тим, що не можуть надсилати або отримувати повідомлення, зображення, тому що їх Інтернет не працює.

Коли ви знаходитесь у своєму будинку, ви, ймовірно, використовуєте локальну мережу Wi-Fi. Але коли ви виходите на вулицю, необхідно використовувати мобільний інтернет.

Інші проблеми включають видалення одержувачем додатку, тому ви не можете зв'язатися з ним через Viber. Крім того, є ще одне вирішення цієї проблеми, яке працює переважно для користувачів iPhone.

Вам потрібно зайти в "Налаштування", а потім натиснути "Конфіденційність", знайти кнопку "Зібрати аналітику" та натиснути "Вимкнути". Тепер ви зможете вільно отримувати та надсилати повідомлення.

Не надходить дзвінок

Це, мабуть, одна з постійних проблем як на iOS, так і на Android. Зазвичай Viber не дзвонить, коли телефон заблокований. Ваш дисплей вмикається, щоб показати вам повідомлення, але ви не чуєте звуку клацання. Щоб вирішити цю проблему, перейдіть до налаштувань Wi-Fi, виберіть "Додатково" та встановіть прапорець "Не вимикати Wi-Fi при вимкненні екрана".

Ваш телефон може не використовувати Інтернет, коли він заблокований, а це означає, що ви не отримуватимете повідомлення, доки не розблокуєте його. Крім того, якщо ви використовуєте iPhone, ви можете вибрати тип сповіщення в налаштуваннях iPhone.

У цьому додатку натисніть "Повідомлення", перейдіть до "Стиль сповіщень" і виберіть "Сповіщення" або "Банєр". Це дозволить вам чути свої повідомлення Viber.

Вхідні та вихідні дзвінки не працюють

Проблеми з вхідними та вихідними дзвінками у Viber теж не такі вже й рідкісні. Щоб виправити це, перейдіть до Налаштувань у додатку Viber. Потім натисніть "Дзвінки та повідомлення" і позначте Виклики Viber-In. Це дозволяє вашому телефону приймати вхідні дзвінки, коли вам хтось дзвонить.

Ви також можете дозволити відеодзвінки, натиснувши однойменну кнопку та вибравши "Увімкнути". Тепер у вас має бути можливість телефонувати або приймати як відео, так і аудіо дзвінки. Іноді Viber має тенденцію змінювати налаштування, тому ви повинні періодично перевіряти їх перед використанням.