"Вибачте". Дмитро Дікусар звернувся до українців: рідкісне відео з фронту

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України встав на захист країни, вперше за довгий час з'явився у соцмережах. Танцюрист дуже рідко щось постить, а цього разу він звернувся до українців та показав відео з фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Дікусар поділився в Instagram.
Дікусар, який до повномасштабної війни був неймовірно популярним танцюристом, але залишив улюблену справу заради захисту України, визнав, що давно нічого про себе не розповідав.
"Вибачте, якщо змусив нервуватися!", - написав він.
На відео, яким поділився Дікусар, зафільмовано моменти з його життя в умовах війни. Танцюрист показав початок подій на фронті. На одному з кадрів можна помітити, що він був у Бахмуті, який нині практично стерли окупанти.
Дікусар показав кадри, які не бачили його фани (скріншоти)
"Змонтував "на колінках" невеликий фрагмент свого життя. Таким був початок. І на фото лише маленька частина моїх друзів і побратимів. Всі вони супер-люди для мене. Шануйтесь, любі українці, і шануйте наших героїв! Тримаємо стрій!
Слава Україні!" - написав хореограф.
Також він зазначив, що публікує відео з архівними кадрами та застарілими локаціями. А тому "військова таємниця не порушена".
У коментарях користувачі пишуть:
Хореограф став неймовірно популярним після шоу "Танці з зірками", на якому він танцював з Іриною Білик. Пізніше пара одружилася, але стосунки проіснували недовго.
Де зараз Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
На тлі повномасштабної війни він пішов на фронт. У лютому Дікусар розповів, як його змінили два роки повномасштабної війни. Танцюрист не ділиться деталями своєї служби та не розповідає, які саме задачі виконує на фронті.
До слова, нещодавно Козловський здивував заявою про свою мобілізацію.
Окрім цього, раніше стало відомо, що бойфренд української співачки втік в Росію.