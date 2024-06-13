"Извините". Дмитрий Дикусар обратился к украинцам: редкое видео с фронта

Что написал артист

Дикусар, который до полномасштабной войны был невероятно популярным танцором, но оставил любимое дело ради защиты Украины, признал, что давно ничего о себе не рассказывал.

"Извините, если заставил нервничать!", - написал он.

На видео, которым поделился Дикусар, запечатлены моменты его жизни в условиях войны. Танцор показал начало событий на фронте. На одном из кадров можно заметить, что он был в Бахмуте, который сейчас практически стерли оккупанты.

Дикусар показал кадры, которые не видели его фаны (скриншоты)

"Смонтировал "на коленках" небольшой фрагмент своей жизни. Таким было начало. И на фото лишь маленькая часть моих друзей и побратимов. Все они супер-люди для меня. Чтите, дорогие украинцы, и уважайте наших героев! Держим строй! Слава Украине!" - написал хореограф.

Также он отметил, что публикует видео с архивными кадрами и устаревшими локациями. А потому "военная тайна не нарушена".

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

"Сколько сил есть! Сколько порядочности! Спасибо за защиту! Безгранично благодарна всем вам за жизнь!"

"Вы настоящий среди бальников! На таких хочется ориентироваться, ставить детям в пример"

"Спасибо вам! Вы настоящий мужчина! За такими мужчинами, чувствуешь себя "как за каменной стеной". И это не на словах, а на деле! Вы все для нас Герои! Ждем вас живыми и здоровыми! Да хранит вас Господь Бог!".

Что известно о Дикусаре

Хореограф стал невероятно популярным после шоу "Танцы со звездами", на котором он танцевал с Ириной Билык. Позже пара сыграла свадьбу, но отношения просуществовали недолго.

Где сейчас Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

На фоне полномасштабной войны он ушел на фронт. В феврале Дикусар рассказал, как его изменили два года полномасштабной войны. Танцор не делится деталями своей службы и не рассказывает, какие именно задачи выполняет на фронте.