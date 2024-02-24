"З’явилося розчарування". Дмитро Дікусар розповів, як його змінили два роки повномасштабної війни

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт, розповів, як його змінили два роки великої війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар захисника OBOZ.UA .

Як Дмитра Дікусара змінила велика війна

За словами танцівника, 24 лютого 2022 року стало для нього початком нового життя.

"Для нового мене, якого я ніколи не знав і ще продовжую випробовувати", - сказав він.

Також зірка "Танців із зірками" зізнався, що у нього з’явилося розчарування в деяких людях.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Я знав, що з часом усі звикнуть до війни, і ставлення до військових буде "я туда их не посылала", але не думав, що так швидко", - наголосив воїн ЗСУ.

"Розчарувало те, як легко людей ввести в оману й роз'єднати на темі мови ("дякую" Фаріон), на темах "усі командири - конч*ні" і "в ЗСУ нічого не видають, всі бігають з голими дупами"… Ворожа ІПСО працює, на жаль!", - продовжив Дмитро.

Крім того, Дікусар розчарувала робота псевдоволонтерів, яка підірвала довіру до справжніх волонтерів.

"Не думав, що є громадяни в моїй країні, які не мають ні совісті, ні честі від слова "взагалі", - сказав хореограф.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Це ж стосується і деяких можновладців, "які вирішили, що зараз дуже зручний момент вкрасти ще більше, ніж вони це робили раніше".

"Все це (плюс втрата величезної кількості товаришів і втома від довгої війни) зробило мене дуже нетерпимим до "г*вно-людей" і в певних моментах дуже агресивним. Іноді я докладаю надзусилля всередині себе, щоб не розбити комусь голову навпіл", - поділився захисник.

Він також додав, що тримати себе в тонусі та не опускати руки йому допомагають добрі та порядні українці, які продовжують підтримувати військових та вірять у нашу перемогу.

"А також тримає пам'ять побратимів, які віддали своє життя у боротьбі за свободу та існування всієї української нації. І жага помсти нелюдам, що накоїли стільки біди й лиха на території моєї країни та за її межами", - зазначив Дмитро.